Диетологи назвали 7 углеводов для быстрого спасения от высокого давления

Популярные продукты, которые мы часто считаем "вредными" для фигуры, по данным ученых, оказались залогом здоровья сосудов и сердца.

Высокое артериальное давление часто называют "тихим убийцей", ведь оно годами незаметно разрушает организм, пишет EatingWell.

По статистике Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC), каждый второй взрослый имеет проблемы с давлением, что делает поиск правильного рациона жизненно необходимым.

Поэтому издание собрало подборку из 7 продуктов, которые стоит покупать для его улучшения.

Бананы

Бананы являются одним из самых доступных источников калия. Этот минерал помогает организму выводить лишний натрий и снимает напряжение со стенок кровеносных сосудов. Как указано в рекомендациях Американской кардиологической ассоциации, увеличение количества калия в рационе критически важно для тех, чьи показатели тонометра превышают 120/80.

Бобы

Фасоль, нут и чечевица – это не просто гарнир, а мощный инструмент для очистки сосудов. Они содержат магний и особый вид клетчатки, который помогает поддерживать эластичность артерий. Согласно исследованиям, опубликованным в журнале Nutrients, растительный белок в сочетании с растворимой клетчаткой из бобов существенно облегчает работу сердца.

Йогурт

Натуральный йогурт без подсластителей содержит сразу три основных минерала для борьбы с гипертонией: кальций, магний и калий. Согласно имеющимся данным из International Dairy Journal, пробиотики в его составе также могут положительно влиять на уровень давления за счет оздоровления микрофлоры кишечника.

Арбуз

Этот летний фрукт содержит аминокислоты, которые способствуют расширению сосудов, что автоматически снижает давление. Научные данные в журнале Diabetes Research and Clinical Practice подтверждают, что регулярное употребление арбуза помогает стабилизировать систолическое давление.

Овсянка

Цельнозерновая овсянка богата бета-глюканами – особыми волокнами, которые снижают уровень холестерина и давление одновременно. Как говорится в материале Scientific Reports, замена рафинированных хлопьев на цельное зерно является одним из самых эффективных шагов диеты DASH для профилактики инсультов.

Черника

Синий цвет черники свидетельствует о наличии антоцианов. Эти антиоксиданты укрепляют эндотелий – внутреннюю оболочку сосудов. По данным исследования в Biomolecules, даже небольшая порция свежих или замороженных ягод ежедневно помогает сосудам лучше перекачивать кровь.

Апельсиновый сок

Стакан натурального сока содержит антиоксидант гесперидин, который оказывает прямое влияние на сердечно-сосудистую систему. В журнале European Journal of Nutrition описан эксперимент, в котором люди с легкой гипертонией значительно улучшили свое состояние, просто добавив этот напиток к завтраку.

