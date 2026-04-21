Полезны ли оливки для здровья сердца: детологи дали окончательный ответ

Это полезный продукт, но употребляя его нужно соблюдать несколько правил.

Хотя оливки содержат полезные мононенасыщенные жиры и антиоксиданты, в них много соли, которая повышает кровяное давление и негативно влияет на здоровье сердца.

Употреблять оливки в рамках здорового питания для сердца лучше в умеренных количествах, пишет Verywellhealth. Исследования выяснили, что оливки богаты антиоксидантами и мононенасыщенными жирными кислотами, полезными для сердца. Однако, до обработки оливки очень горькие. Обработка солью или щелочью с последующей ферментацией удаляет горькие соединения, превращая оливки в столовые, говорится в исследовании.

Из-за методов обработки, используемых для производства столовых оливок, они содержат много соли. Всего 1/4 стакана оливок (около 28 грамм) содержит примерно 23% от рекомендуемой суточной нормы потребления натрия, основанной на рекомендации в 2300 миллиграммов (мг) натрия в день.

Видео дня

А людям с гипертонией и вовсе нужно стремится как можно меньше есть соли. В частности, Американская кардиологическая ассоциация рекомендует в идеале потреблять не более 1500 мг натрия в день. С учетом этого горсть (1/4 стакана) оливок может составлять 35% от рекомендуемой суточной нормы потребления соли.

Регулярное употребление большого количества соли может способствовать повышению кровяного давления. Это происходит потому, что соль заставляет организм задерживать избыток воды, что со временем создает нагрузку на сердце и кровеносные сосуды. Как доказали исследования, высокое потребление натрия также увеличивает риск таких заболеваний:

сердечно-сосудистые заболевания;

мнсульт;

заболевания почек;

остеопороз.

Метаанализ, изучавший потребление натрия и риск сердечно-сосудистых заболеваний, показал, что на каждый дополнительный грамм соли в день риск сердечно-сосудистых заболеваний увеличивается на 4%, а риск инсульта – на 6%. С другой стороны, снижение потребления соли может снизить кровяное давление и улучшить здоровье сердечно-сосудистой системы.

Важно отметить, что большая часть (70%) потребляемой соли поступает из переработанных продуктов, и около 11% приходится на соль, которую вы добавляете в пищу.

Пищевая ценность оливок

Порция составляет 28 г, или примерно 1/4 стакана. Это может быть от 5 до 10 средних или крупных оливок, и она содержит:

калорийность: 40–50;

жиры: 4–5 грамм, в основном мононенасыщенные;

белки: минимальное количество (0,3–0,4 г);

углеводы: 1–2 г;

клетчатка: 0,5–1,1 г;

натрий: 248–525 мг.

Они также являются хорошим источником следующих витаминов и минералов витаминов А и Е, кальция, меди, железа.

Советы по включению оливок в рацион

Употребляйте оливки в умеренных количествах, ограничивая потребление до небольшой горсти (5–10) в день в качестве части приема пищи или перекуса.

Употребляйте оливки вместе с продуктами с низким содержанием натрия. Например, если вы любите добавлять их в салат, заправьте его лимонным соком, оливковым маслом и зеленью вместо заправки с высоким содержанием соли.

Промывайте оливки перед употреблением, чтобы уменьшить содержание натрия.

Замачивайте оливки в воде, меняя воду несколько раз, чтобы снизить содержание натрия. Имейте в виду, что оливки портятся гораздо быстрее после извлечения из рассола. Если вы выберете этот способ, употребите их в течение одного-двух дней.

