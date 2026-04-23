Какая еда улучшает пищеварение: назван фрукт, в котором клетчатки больше, чем в бананах

Бананы считаются быстрым и полезным перекусом. А между тем у них есть реальный конкурент, который отличается большим содержанием клетчатки и более низким гликемическим индексом, пишет Wprost.

Бананы относятся к самым популярным фруктам в мире. Они доступны в течение всего года, относительно недороги. К тому же имеют приятный сладкий вкус и мягкую текстуру, что делает их удобным и быстрым перекусом. Их большим преимуществом является также высокое содержание калия, который поддерживает правильную работу мышц и нервной системы, говорится в статье.

Однако груши, как отмечается, являются лучшим источником клетчатки. Груша среднего размера содержит около 6 г клетчатки, тогда как в банане ее обычно примерно 3 г. Также груши богаты пектинами – растворимой клетчаткой, которая снижает уровень "плохого" холестерина и улучшает пищеварение.

У этих фруктов также более низкий гликемический индекс – 30–38, тогда как у бананов (особенно спелых) – от 50 до даже 60. После употребления груши уровень сахара в крови растет медленнее, что предотвращает приступы голода. Это также безопаснее для людей с инсулинорезистентностью.

"Груши примерно на 84% состоят из воды, что является еще одним их преимуществом. Благодаря этому они лучше подходят во время похудения. Кроме того, груши – один из немногих фруктов, содержащих бор. Этот микроэлемент способствует удержанию кальция в организме, что важно для профилактики остеопороза", – пишет издание.

Как употреблять груши

Чтобы в полной мере воспользоваться полезными свойствами груши, в статье советуют есть ее вместе с кожурой, в которой содержится больше всего противовоспалительных флавоноидов и значительная часть клетчатки. Хотя самый популярный способ – это употреблять грушу отдельно в качестве быстрого перекуса.

Они прекрасно вкусны в сыром виде в качестве дополнения к салатам, особенно в сочетании с сырами с плесенью, орехами, легкими заправками. Груши также можно запекать или карамелизовать – тогда они приобретают насыщенный сладкий вкус и хорошо подходят для десертов.

Кроме того, эти фрукты хорошо сочетаются и с основными блюдами: могут быть гарниром к мясу или ингредиентом соусов.

