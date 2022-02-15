Почему после ковида выпадают волосы и что делать / фото ua.depositphotos.com
За почти два года пандемии коронавируса значительно участились жалобы пациентов на стремительную потерю волос после перенесенной болезни.
Как отметили врачи в Telegram-канале Минздрава "Коронавирус_инфо", сам вирус не поражает волосяные фолликулы, но есть триггеры, которые во время болезни провоцируют этот процесс:⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
- лихорадка - вызывает высвобождение провоспалительных цитокинов (пептидов и белков), которые повреждают клетки волосяного матрикса;
- стресс - провоцирует высвобождение некоторых специфических нейромедиаторов, нейропептидов и гормонов, что способствует изменениям в цикле роста волос;
- препараты, которые обычно применяют во время терапии, также могут изменять фазу роста волос;
- нарушение микроциркуляции волосистой части головы вследствие микротромбозов.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
"Постковидное выпадение волос является обратным явлением болезни и, как правило, возвращается в норму самостоятельно", - отмечают медики.
Ранее, как писал УНИАН, в Министерстве здравоохранения объяснили, что такое постковидный синдром и как вернуться к обычной жизни после перенесенного COVID-19.