Врачи уверяют, что все должно вернуться в норму самостоятельно.

За почти два года пандемии коронавируса значительно участились жалобы пациентов на стремительную потерю волос после перенесенной болезни.

Как отметили врачи в Telegram-канале Минздрава "Коронавирус_инфо", сам вирус не поражает волосяные фолликулы, но есть триггеры, которые во время болезни провоцируют этот процесс:⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

лихорадка - вызывает высвобождение провоспалительных цитокинов (пептидов и белков), которые повреждают клетки волосяного матрикса;

стресс - провоцирует высвобождение некоторых специфических нейромедиаторов, нейропептидов и гормонов, что способствует изменениям в цикле роста волос;

препараты, которые обычно применяют во время терапии, также могут изменять фазу роста волос;

нарушение микроциркуляции волосистой части головы вследствие микротромбозов.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

"Постковидное выпадение волос является обратным явлением болезни и, как правило, возвращается в норму самостоятельно", - отмечают медики.

Ранее, как писал УНИАН, в Министерстве здравоохранения объяснили, что такое постковидный синдром и как вернуться к обычной жизни после перенесенного COVID-19.

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