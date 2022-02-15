В Украине за сутки выявили 29 724 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 2393 ребенка и 884 медработника.
Об этом говорится в сообщении Коронавирус_инфо в телеграмм-канале. Также за сутки было госпитализировано 1889 человек; зафиксировано 305 летальных случаев; выздоровели 23 235 человек.
Кроме этого, проведено тестирований за сутки - 111 624.
За все время пандемии в Украине
- заболели - 4 572 417 человек;
- выздоровели - 3 811 630 человек;
- летальных исходов - 103 255 ;
- проведено ПЦР-тестирований - 19 113 493.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев – 4584 ;
Винницкая область - 724;
Волынская область - 1179;
Днепропетровская область - 2446;
Донецкая область - 1458 ;
Житомирская область - 626;
Закарпатская область - 472 ;
Запорожская область - 1340 ;
Ивано-Франковская область - 317;
Киевская область - 1228;
Кировоградская область - 432;
Луганская область - 772 ;
Львовская область - 999;
Николаевская область - 954;
Одесская область - 3315;
Полтавская область - 1375;
Ровенская область - 794;
Сумская область 794 ;
Тернопольская область - 344;
Харьковская область – 1354;
Херсонская область - 475;
Хмельницкая область - 679 ;
Черкасская область – 1192 ;
Черновицкая область - 648;
Черниговская область - 1223.
Вакцинация от коронавируса в Украине
Кампания по вакцинации против COVID-19 в Украине стартовала 24 февраля 2021 года.
Прививку делают вакциной CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech; вакцинами Comirnaty производства Pfizer-BioNTech, AstraZeneca-SKBio, которая производится в Южной Корее, и Moderna.
С 14 декабря в Украине люди с определенными медицинскими показаниями могут получить дополнительную, третью дозу вакцины от коронавируса.
Кроме того, медики, сотрудники домов интернатного типа и люди в возрасте 60+ могут получить бустернудозу вакцины против COVID-19.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.