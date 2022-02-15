Наибольшее количество новых больных коронавирусом за сутки зафиксировано в Киеве, Одесской и Днепропетровской областях.

В Украине за сутки выявили 29 724 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 2393 ребенка и 884 медработника.

Об этом говорится в сообщении Коронавирус_инфо в телеграмм-канале. Также за сутки было госпитализировано 1889 человек; зафиксировано 305 летальных случаев; выздоровели 23 235 человек.

Кроме этого, проведено тестирований за сутки - 111 624.

За все время пандемии в Украине

заболели - 4 572 417 человек;

выздоровели - 3 811 630 человек;

летальных исходов - 103 255 ;

проведено ПЦР-тестирований - 19 113 493.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев – 4584 ;

Винницкая область - 724;

Волынская область - 1179;

Днепропетровская область - 2446;

Донецкая область - 1458 ;

Житомирская область - 626;

Закарпатская область - 472 ;

Запорожская область - 1340 ;

Ивано-Франковская область - 317;

Киевская область - 1228;

Кировоградская область - 432;

Луганская область - 772 ;

Львовская область - 999;

Николаевская область - 954;

Одесская область - 3315;

Полтавская область - 1375;

Ровенская область - 794;

Сумская область 794 ;

Тернопольская область - 344;

Харьковская область – 1354;

Херсонская область - 475;

Хмельницкая область - 679 ;

Черкасская область – 1192 ;

Черновицкая область - 648;

Черниговская область - 1223.

Вакцинация от коронавируса в Украине

Кампания по вакцинации против COVID-19 в Украине стартовала 24 февраля 2021 года.

Прививку делают вакциной CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech; вакцинами Comirnaty производства Pfizer-BioNTech, AstraZeneca-SKBio, которая производится в Южной Корее, и Moderna.

С 14 декабря в Украине люди с определенными медицинскими показаниями могут получить дополнительную, третью дозу вакцины от коронавируса.

Кроме того, медики, сотрудники домов интернатного типа и люди в возрасте 60+ могут получить бустернудозу вакцины против COVID-19.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.