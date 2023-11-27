Всплеск респираторных заболеваний в Китае не так высок, как до пандемии.

В Китае сейчас происходит всплеск случаев пневмонии, что особенно бьет по детям. В то же время во Всемирной организации здравоохранения, анализируя ситуацию, отметили, что этот всплеск респираторных заболеваний не такой высокий, как до пандемии COVID-19, и за последнее время не было выявлено новых или необычных патогенов.

Как пишет Reuters, в ВОЗ отметили, что такой рост уровня заболевания, похоже, вызван ростом количества детей, заразившихся патогенными микроорганизмами, которых они избегали в течение двух лет ограничений по COVID.

"Это не признак нового возбудителя. Это ожидаемо. Это то, с чем большинство стран имели дело год или два назад", - добавили в ВОЗ.

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В Национальной службе здоровья Китая отметили, что слеск респираторных заболеваний вызван гриппом и другими известными возбудителями, а не новым вирусом.

Недавние кластеры респираторных инфекций вызваны совпадением обычных вирусов, таких как вирус гриппа, риновирусы, респираторно-синцитиальный вирус или RSV, аденовирус, а также бактерии, такие как Mycoplasma pneumoniae, которая является распространенным виновником инфекций дыхательных путей.

Министерство призвало местные власти открыть больше клиник и способствовать вакцинации детей и пожилых людей и обратилось к населению с призывом носить маски. При этом, по данным ВОЗ, китайские чиновники утверждают, что резкий рост количества пациентов не перегрузил больницы страны.

Появление новых штаммов гриппа или других вирусов, способных спровоцировать пандемию, обычно начинается с недиагностированных кластеров респираторных заболеваний. И SARS, и Covid-19 впервые были зарегистрированы как необычные виды пневмонии.

Всплеск пневмонии в Китае - что известно

Китаем прокатилась волна случаев пневмонии, которая особенно сильно бьет по детям. Внезапный всплеск детской заболеваемости побудил Всемирную организацию здравоохранения отправить запрос в Пекин о подробностях. В ВОЗ опасаются, чтобы Китай не породил еще одну вирусную пандемию вроде "коронавируса".

Как отмечают специалисты, если китайские власти не врут, что причиной вспышки является бактерия Mycoplasma pneumoniae, новая пандемия планете не угрожает. В отличие от Covid, этот микроб хорошо известен и давно широко распространен во всем мире. Вспышки заболеваемости на него и так происходят раз в несколько лет, но без таких трагических последствий, как было с коронавирусом.

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