Киев обеспечен действенной качественной вакциной, которая хранится "по правилам с соблюдением всех требований к холодовой цепи".

В Украине, и, в частности, в Киеве существует реальная опасность повторения эпидемии кори, произошедшей в стране 2018 году. Об этом заявила директор Департамента здравоохранения КГГА Валентина Гинзбург, сообщает Официальный портал Киева.

По ее словам, по наблюдениям инфекционистов корь имеет циклический характер, и массовые заболевания происходят обычно каждые 5-6 лет. Кроме того, наблюдается рост заболеваемости этим недугом в соседних странах, - так, в Румынии уже объявлена эпидемия кори.

Гинзбург подчеркнула, что вакцинация и сегодня остается единственным действенным средством защиты от многих инфекционных заболеваний, среди которых и корь. Она напомнила, что корь является одной из самых заразных болезней в мире - из 10 невакцинированных людей, проконтактировавших с больным, 9 заболеют, поэтому от уровня иммунизации напрямую зависит, быть или не быть эпидемии в стране.

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"Должны понимать, что причиной вспышек кори являются невакцинированные дети. Заболевание начинается именно с них, а уже потом переходит к взрослым. Поэтому обращаюсь прежде всего к родителям. Просто сейчас свяжитесь с педиатром или семейным врачом, чтобы убедиться, вакцинирован ли ваш ребенок", – посоветовала столичная чиновница.

Она также заверила, что на сегодня Киев обеспечен действенной качественной вакциной, которая хранится "по правилам с соблюдением всех требований к холодовой цепи".

"Прививки по календарю бесплатные. Специального скрининга накануне вакцинации делать не нужно. Если ребенок имеет хроническое заболевание, это является не запретом, а прямым показанием к вакцинации, ведь именно такие малыши являются группой особого риска относительно тяжелого течения болезни. Что касается взрослых, то те, кто не уверен, был ли вакцинирован, могут сдать специальный анализ крови, а затем посоветоваться с врачом о необходимости вакцинации", - подчеркнула Гинзбург.

Вспышка кори в Украине - последние новости

В начале декабря в Минздраве заявили, что в Украине все еще недостаточный общий иммунитет против кори. При этом вакцина против кори остается доступной, ее можно получить в тех же пунктах прививки, где можно вакцинироваться от COVID.

Ранее в Минздраве заявили об ограничениях для детей, не вакцинированных от кори. Речь идет о детях, родители которых по собственным причинам не хотят делать ребенку прививки.

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