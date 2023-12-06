Как отмечают в Минздраве, вакцина против кори остается доступной, ее можно получить в тех же пунктах прививки, где можно вакцинироваться от COVID.

Минздрав продолжает регистрировать точечные случаи кори в Украине. Пока об эпидемии речь не идет, однако Министерство здравоохранения мониторит ситуацию, потому что корь охватывает Украину циклически, и очередной всплеск должен произойти вот-вот. Еще в сентябре министерство отмечало, что случаи заболеваний корью выявлены в 11 областях Украины.

Каждый из таких случаев-проблема, которая несет опасность окружающим, отметил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин во время онлайн-интервью с экспертом ЮНИСЕФ Екатериной Булавиновой.

"Корь чрезвычайно быстро передается, особенно среди популяции, которая не является защищенной, - отметил Игорь Кузин. - По инициативе Государственной комиссии ТЭБ и ЧС с мая 2023 года была введена форсированная (дополнительная) иммунизация непривитых детей".

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За летний период дополнительно было привито 153 тысячи детей, которые вовремя не получили прививки против кори по разным причинам - пропустили, имели медицинские противопоказания, которых сейчас нет и тому подобное.

"Это лишь 60% от количества детей, которых мы планировали вакцинировать, - говорит Игорь Кузин. - По меньшей мере 30% детей не удалось охватить прививками из-за миграционных процессов: невозможно было связаться с семьями – они либо переехали в другую область, либо выехали за границу. Около 8% не удалось привить из-за наличия медицинских противопоказаний. 2% - те, кто отказывался по религиозным или личным убеждениям".

Пока вакцина против кори остается доступной, ее можно получить в тех же пунктах прививки, где можно вакцинироваться от COVID.

Минздрав изменил стратегию реагирования на потенциальные случаи заболевания корью.

"Когда мы регистрируем вспышку болезни, применяем максимально жесткие меры, такие, как полноценное эпидемическое расследование и вакцинация всех контактных лиц, которые есть в зоне возникновения случаев или очага кори. Это для того, чтобы не допустить распространения инфекции".

Корь в Украине - последние новости

Напомним, что вспышки кори в Украине имеют циклическую природу и отмечаются каждые 4-5 лет. Последняя вспышка кори была зафиксирована в 2017-2019 годах. Тогда причиной стала недостаточный охват населения вакцинацией. Сегодня Минздрав обращает внимание на повышенные риски распространения болезни в случае появления больных корью во время скоплений людей в бомбоубежищах, пунктах обогрева и тому подобное.

Корь - одно из самых заразных заболеваний в мире. При контакте с больным 9 из 10 невакцинированных людей тоже инфицируются. Корь может привести к серьезным осложнениям, инвалидности и смерти. Специфического лечения от кори нет. Лучшая защита сегодня - вакцинация, отмечают в Минздраве.

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