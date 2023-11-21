Сейчас на стационарном лечении в Винницкой области находится 34 пациента с гепатитом А, из которых 9 – это дети.

Ситуация с заболеваемостью гепатитом А в Винницкой области остается стабильной. Однако говорить об уменьшении количества инфицированных пока рано.

Об этом заявила заместитель директора департамента здравоохранения и реабилитации Винницкой ОВА Татьяна Бондаренко. По состоянию на 21 ноября в Винницкой области было зарегистрировано 350 сообщений о больных.

Отмечается, что за последние сутки было зарегистрировано 4 новых случая. Сейчас на стационарном лечении в Винницкой области находится 34 пациента с гепатитом А, из которых 9 – это дети.

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"Имеем одного тяжелого пациента. Это 50-летний пациент, который уже месяц находится в больнице. Он имеет много сопутствующих патологий. Под наблюдением семейных врачей находится 516 контактных лиц в домашних очагах. Последние две недели мы наблюдаем плато заболеваемости. Однако, это не говорит, что гепатит А пошел на спад. Сейчас как раз тот период, когда по прогнозам эпидемиологов и врачей может быть еще одна волна заболеваемости", – добавила Бондаренко.

Вспышка гепатита А в Винницкой области

В октябре в Винницкой области начали регистрировать случаи заболевания гепатитом А. По информации Министерства здравоохранения, по состоянию на 6 ноября болезнь была лабораторно подтверждена у 245 человек. Случаи инфицирования фиксировались и в других регионах страны, однако в меньших количествах.

В Минздраве говорят, что вспышка заболеваемости гепатитом А в Винницкой области могла возникнуть по нескольким причинам. Среди них – питьевая вода или пищевые продукты, рассказал главный санитарный врач, заместитель главы Министерства здравоохранения Игорь Кузин.

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