Примерно 25% продолжительности жизни определяется нашими генами, остальное определяется тем, что мы делаем ежедневно.
И хотя нет быстрых решений или кратчайших путей к более долгой и здоровой жизни, наука четко формулирует ключевые принципы, пишет Sciencealert. Вот пять вещей, которые можно сделать, чтобы продлить жизнь и улучшить здоровье.
1. Ешьте преимущественно растительную пищу.
То, что вы едите, оказывает огромное влияние на здоровье. Известно, что употребление в пищу продуктов с высоким содержанием растительных продуктов связано со здоровьем и долголетием.
Если вы едите больше растительной пищи и меньше мяса, обработанных пищевых продуктов, сахара и соли, вы снижаете риск развития ряда заболеваний, которые сокращают жизнь, включая болезни сердца и рак.
2. Стремитесь к здоровому весу.
Еще один важный способ стать здоровее - это попытаться достичь здорового веса, поскольку ожирение увеличивает риск возникновения ряда проблем со здоровьем, которые сокращают жизнь.
Ожирение создает нагрузку на все системы организма и имеет множество физиологических последствий, включая воспаление и гормональные нарушения. Это увеличивает шансы на ряд заболеваний, включая болезни сердца, инсульт, высокое кровяное давление, диабет и ряд видов рака.
3. Регулярно занимайтесь спортом.
Физические упражнения защищают от хронических заболеваний, снижают стресс и улучшают психическое здоровье.
Упражнения помогают контролировать вес и снизить уровень жира в организме, но эффект более широк и включает в себя улучшение использования глюкозы (сахара в крови), снижение кровяного давления, уменьшение воспаления и улучшение кровотока.
4. Не курите.
Если вы хотите быть здоровее и жить дольше, ничего не курите.
Курение сигарет влияет практически на каждый орган и связано как с сокращением, так и с ухудшением качества жизни. Безопасного уровня курения не существует – каждая сигарета увеличивает шансы на развитие ряда видов рака, болезней сердца и диабета.
Даже если вы курите много лет, бросив курить в любом возрасте, вы почти сразу же ощутите пользу для здоровья и сможете обратить вспять многие вредные последствия курения.
5. Отдавайте приоритет социальным связям.
Одним из самых важных открытий за последнее десятилетие стало признание важности духовного и психологического здоровья.
Люди, которые одиноки и социально изолированы, имеют гораздо более высокий риск ранней смерти и чаще страдают от болезней сердца, инсульта, слабоумия, а также тревоги и депрессии.
Средиземноморская диета
Ученые и диетологи отмечают, что ни одна диета не подходит всем, но одной из наиболее изученных и здоровых является средиземноморская диета. Она основана на способе питания людей, живущих в странах Средиземноморья, и делает упор на овощи, фрукты, цельнозерновые продукты, бобовые, орехи и семена, рыбу и морепродукты, а также оливковое масло.