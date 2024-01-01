Нет быстрых решений или кратчайших путей к более долгой и здоровой жизни, но наука четко формулирует ключевые принципы.

Примерно 25% продолжительности жизни определяется нашими генами, остальное определяется тем, что мы делаем ежедневно.

И хотя нет быстрых решений или кратчайших путей к более долгой и здоровой жизни, наука четко формулирует ключевые принципы, пишет Sciencealert. Вот пять вещей, которые можно сделать, чтобы продлить жизнь и улучшить здоровье.

1. Ешьте преимущественно растительную пищу.

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То, что вы едите, оказывает огромное влияние на здоровье. Известно, что употребление в пищу продуктов с высоким содержанием растительных продуктов связано со здоровьем и долголетием.

Если вы едите больше растительной пищи и меньше мяса, обработанных пищевых продуктов, сахара и соли, вы снижаете риск развития ряда заболеваний, которые сокращают жизнь, включая болезни сердца и рак.

2. Стремитесь к здоровому весу.

Еще один важный способ стать здоровее - это попытаться достичь здорового веса, поскольку ожирение увеличивает риск возникновения ряда проблем со здоровьем, которые сокращают жизнь.

Ожирение создает нагрузку на все системы организма и имеет множество физиологических последствий, включая воспаление и гормональные нарушения. Это увеличивает шансы на ряд заболеваний, включая болезни сердца, инсульт, высокое кровяное давление, диабет и ряд видов рака.

3. Регулярно занимайтесь спортом.

Физические упражнения защищают от хронических заболеваний, снижают стресс и улучшают психическое здоровье.

Упражнения помогают контролировать вес и снизить уровень жира в организме, но эффект более широк и включает в себя улучшение использования глюкозы (сахара в крови), снижение кровяного давления, уменьшение воспаления и улучшение кровотока.

4. Не курите.

Если вы хотите быть здоровее и жить дольше, ничего не курите.

Курение сигарет влияет практически на каждый орган и связано как с сокращением, так и с ухудшением качества жизни. Безопасного уровня курения не существует – каждая сигарета увеличивает шансы на развитие ряда видов рака, болезней сердца и диабета.

Даже если вы курите много лет, бросив курить в любом возрасте, вы почти сразу же ощутите пользу для здоровья и сможете обратить вспять многие вредные последствия курения.

5. Отдавайте приоритет социальным связям.

Одним из самых важных открытий за последнее десятилетие стало признание важности духовного и психологического здоровья.

Люди, которые одиноки и социально изолированы, имеют гораздо более высокий риск ранней смерти и чаще страдают от болезней сердца, инсульта, слабоумия, а также тревоги и депрессии.

Средиземноморская диета

Ученые и диетологи отмечают, что ни одна диета не подходит всем, но одной из наиболее изученных и здоровых является средиземноморская диета. Она основана на способе питания людей, живущих в странах Средиземноморья, и делает упор на овощи, фрукты, цельнозерновые продукты, бобовые, орехи и семена, рыбу и морепродукты, а также оливковое масло.

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