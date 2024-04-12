Риск был исключительно высоким для людей в запое; женщины, попавшие в эту категорию, имели на 68% больше шансов получить сердечно-сосудистые заболевания.

Люди молодого и среднего возраста, которые имели высокий уровень потребления алкоголя (не менее 15 порций в неделю для мужчин и 8 для женщин), были более склонны к развитию ишемической болезни сердца по сравнению с теми, кто потреблял меньше.

Согласно исследованию, представленному в Американском колледже кардиологов, эта связь была сильно заметна среди женщин, особенно тех, кто выпивал три или более алкогольных напитков за один день в течение последних трех месяцев, пишет Health.

"Распространенность употребления алкоголя среди женщин молодого и среднего возраста растет, поскольку они могут ощущать будто бы защищены от сердечно-сосудистых заболеваний. Но это исследование показывает, что даже в этой возрастной группе женщины, которые пьют больше рекомендуемого количества одного напитка в день или склонны к запою, подвергаются риску ишемической болезни сердца", - прокомментировал ведущий автор исследования Джамал Рана.

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В ходе исследования ученые классифицировали потребление алкоголя участниками как низкое (1-2 порции в неделю для мужчин и женщин), умеренное (3-14 порций в неделю для мужчин и 3-7 порций для женщин) или высокое (15 и более порций алкоголя в неделю).

Исследователи наблюдали за участниками в течение четырех лет. Всего за этот период у 3108 пациентов была диагностирована ишемическая болезнь сердца.

Команда ученых обнаружила, что у мужчин, которые сообщили о высоком употреблении алкоголя, вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний на 22% выше, чем у мужчин, которые потребляли умеренно. С другой стороны, женщины, употребляющие много алкоголя, имели на 29–45% больший риск сердечно-сосудистых заболеваний, чем пьющие умеренно.

Риск был исключительно высоким для людей, сообщивших о запое; женщины, попавшие в эту категорию, имели на 68% больше шансов получить сердечно-сосудистые заболевания по сравнению с женщинами, которые сказали, что пьют умеренно.

"Эти результаты показывают, что нам необходимо информировать женщин о потенциальных рисках для сердца, связанных с пьянством", - сказала Рана.

Шон Хеффрон, доктор медицинских наук, кардиолог из Центра профилактики сердечно-сосудистых заболеваний при Нью-Йоркском университете Лангоне Харт, рассказал Health, что чрезмерное употребление алкоголя может влиять на кровяное давление, уровень холестерина, частоту сердечных сокращений и ритм.

"Все эти воздействия, как правило, зависят от дозы, то есть в зависимости от количества алкоголя у вас могут быть различия в том, как реагирует каждый из этих факторов, и является ли он положительным или отрицательным", - пояснил Хеффрон.

Что такое ишемическая болезнь сердца

Это заболевание возникает, когда жировое вещество, называемое бляшками, накапливается в артериях, снабжающих кровью сердце, ограничивая кровоток. Это заболевание является наиболее распространенной формой сердечно-сосудистых заболеваний и является основной причиной смертности как мужчин, так и женщин.

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