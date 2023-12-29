Ее накрыло обломками в собственном доме.

В Национальной детской специализированной больнице "Охматдет" рассказали о спасении девочки, которая в октябре пострадала во время российского обстрела Херсонской области.

Настя готовила дома обед, когда в соседний дом попал российский снаряд. Родители, вернувшиеся со двора, увидели ее обездвиженное тело на полу среди пыли, стекла и обломков. "Когда мы зашли в дом, поняли, что его почти нет. Ударной волной выбило окна, разбило стены, разрушило потолок. В шкафах, холодильнике и другой мебели остались дыры. Настя лежала на полу и вообще не могла двигаться. А в 30 сантиметрах от нее были куски железа - обломки ракеты", - рассказала мать девочки.

Девочку госпитализировали в Херсонскую больницу, где медикам удалось частично стабилизировать ее состояние. Настя получила тяжелую минно-взрывную травму: тяжелое открытое проникающее осколочное черепно-мозговое ранение, повреждение плечевой кости и плечевого сплетения, поражение левой яремной вены, повреждение глазного яблока, травматический шок и тому подобное.

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В Охматдет ее привезли в коме II степени с нарушением витальных функций и клиническими признаками отека мозга. Ее проперовали, проведя декомпрессивную трепанацию по удалению детрита мозга и обломков. Впоследствии врачи выполнили комбинированную пластику костей свода черепа, пластику твердой мозговой оболочки.

Девочка пережила операцию на руке и лечение из-за ранения яремной вены с формированием большого тромба. Также сейчас врачи пытаются восстановить функции ее зрения.

"Настя занимается с физическими терапевтами. Однако ей предстоит еще долгий путь реабилитации, наблюдения и восстановления. Несмотря на пережитое, Настя нашла в себе силы преодолеть такие тяжелые испытания и даже снова начала улыбаться", - добавили в больнице.

Обстрелы Херсона и области: последние новости

Напомним, что российские захватчики постоянно терроризируют Херсонщину, обстреливая ее из различного вооружения.

Вечером 26 декабря оккупационные войска ударили по железнодорожному вокзалу в Херсоне, когда там находились около 140 человек. В результате обстрела погиб полицейский, еще двое - в больнице с осколочными ранениями.

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