Ребенок перенес семь хирургических вмешательств.

В Национальной детской специализированной больнице Охматдет лечат 6-летнюю девочку из Херсона, которая потеряла зрение на один глаз из-за российского обстрела.

Об этом сообщается на странице больницы в социальной сети Facebook. Известно, что во время обстрела города ракета попала в детскую комнату, 5-летнюю Алису и ее маму Юлию засыпало обломками. Девочка получила многочисленные ранения лица и конечностей, а ее мама - перелом ребер и лопатки. Из-под завалов их вытащил отец.

Сначала девочку лечили в Херсоне, а потом решили перевести в Охматдет. У нее констатировали обширную политравму: проникающее ранение левого глаза и орбиты, в результате которого она потеряла зрение на один глаз, ранение уха, множественные поражения всего тела. Свой день рождения она встретила в больнице.

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Мама Алисы лечилась в Херсоне до того, как у корпуса областной больницы разорвался русский снаряд. Она эвакуировалась в Киев и продолжила лечение вместе с дочерью.

Врачи сохранили глаз девочки, но видеть им она не может. Ребенок пережил семь хирургических вмешательств. Сейчас она продолжает лечение и занимается с психологом.

"Несмотря на все ужасы, Алиса осталась открытым и жизнерадостным ребенком", - добавили в больнице.

Обстрелы Херсонской области

Как известно, российские захватнические войска систематически обстреливают освобожденный город.

УНИАН сообщал, что подросток из Херсонской области дважды за сутки попал под обстрел армии Российской Федерации.

Недавно была проведена массовая медицинская эвакуация больных из Херсона во Львовскую область.

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