Людей вывозили спецпоездом.

Председатель Львовской областной военной государственной администрации Максим Козицкий сообщил, что состоялись самая массовая медицинская эвакуация больных с Херсона во Львовскую область.

Об этом он написал в Telegram. По его словам, все пациенты – люди старшего возраста, которые находились в медучреждениях Херсона и окрестностей.

"Во Львовскую область их привез специальный поезд. Спасибо специалистам Львовского областного центра экстренной помощи и медицины катастроф и их коллегам из Польши, которые оперативно встретили пациентов и направили на дальнейшее лечение в медучреждения нашей области. Также спасибо "Врачи без границ" за сопровождение людей из Херсонщины на Львовщину", - написал Козицкий.

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Он не указал число эвакуированных.

В то же время, по словам Козицкого, были привлечены 26 карет "скорой".

"Люди, которых эвакуировали, – в безопасности и получают всю необходимую помощь", - заверил глава ОВА.

Ситуация в Херсоне

Украинские воины зашли в Херсон 11 ноября 2022 года. Россияне много раз били по освобожденному городу.

Начальник Херсонской городской военной администрации Галина Луговая сообщила, что с 20 ноября в Херсоне зафиксировали 1223 "прилетов", погибли 65 человек, среди них есть ребенок. Чиновница добавила, что из-за вражеских обстрелов разрушены 38 объектов критической инфраструктуры, 901 жилой дом и 48 образовательных учреждений.

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