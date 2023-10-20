Вопреки распространенному мнению, врачи предупредили, что "худшее, что вы можете сделать в вопросе борьбы с повышенным холестерином, как раз не связано с диетой".

Высокий уровень холестерина, который часто называют тихим убийцей, возникает, когда в крови слишком много жирного вещества, называемого холестерином.

Хотя неправильный образ жизни, от курения до употребления слишком большого количества жирной пищи способствует повышению уровня холестерина, есть одна вещь, которая гораздо хуже для людей с высоким уровнем холестерина.

Британский врач Сухейл Хуссейн рассказал Express.co.uk: "Худшее, что вы можете сделать, если у вас высокий уровень холестерина - это просто игнорировать такую ситуацию. Вместо этого вы должны научиться вести более здоровый образ жизни". В этом случае, допустил специалист, возможно даже удасться избежать регулярного приема лекарств.

Видео дня

Как добавил доктор Сая Нагори, эксперт-офтальмолог и основатель Eye Facts, "настоящая опасность – это самоуспокоенность и полное игнорирование проблемы". "Повышенные уровни холестерина могут стать бомбой замедленного действия", - предупредил врач.

Высокий уровень холестерина может стать опасной основой для серьезных проблем со здоровьем. Но, по словам специалистов, человек может держать его под контролем, внеся простые изменения в свой образ жизни.

"Изменения в питании имеют первостепенное значение: придерживайтесь средиземноморской диеты, в которую входят оливки и свежая рыба и деликатесы растительного происхождения", - рекомендовал Нагори.

По словам доктора Хусейна, еще одним ключевым сдвигом является замена насыщенных жиров, содержащихся в масле, сыре, колбасах и обработанных пищевых продуктах, на их ненасыщенные аналоги. Эти полезные жиры есть в рыбе, семенах, орехах, авокадо и оливковом масле, и на самом деле они помогают повысить уровень "хорошего" холестерина.

Еще один совет, который дал доктор Хусейн - при необходимости похудеть, поскольку избыточный вес или ожирение увеличивают вероятность развития высокого уровня холестерина. Кроме того, даже сокращение потребления алкоголя и отказ от курения могут вернуть уровень холестерина в норму.

Другие данные о холестерине

Если у вас высокий уровень холестерина, то он может накапливаться в кровеносных сосудах, соединяясь с другими веществами в крови, образуя бляшки. Изначально он не вызывает проблем со здоровьем, но в итоге это может помешать правильному кровотоку по сосудам. Высокий уровень холестерина является основным фактором риска возникновения таких заболеваний, как сердечные приступы и инсульты, а также ряда других проблем.

Вас также могут заинтересовать новости: