Врачи призвали депутатов урегулировать продажу никотиновых паучей

Более 50 врачей и специалистов в сфере кардиологии, онкологии, пульмонологии, респираторной медицины и профилактики заболеваний обратились в комитет Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования с призывом срочно урегулировать продажу никотиносодержащих изделий, предназначенных для перорального использования (никотиновые подушечки или никотиновые снюсы), и в частности урегулировать максимальное содержание никотина в них на уровне 16,6 мг.

Об этом говорится в письме на имя председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаила Радуцкого и председателя профильного подкомитета Лады Булах.

"Введение всестороннего регулирования для никотиновых подушечек, а прежде всего запрет продажи продукции с концентрацией более 16.6 мг, их маркетинга и продвижения - неотложная инициатива и мы полностью ее поддерживаем. Призываем Вас прислушаться к мнению профессионального медицинского сообщества и принять соответствующее законодательство для защиты здоровья украинцев", - говорится в письме.

В документе указывается, что традиционные формы потребления табака как курение сигарет, самокруток, кальянов постепенно заменяются на потребление новейших продуктов без табака как электронные сигареты и никотиновые подушечки. Последние - единственные среди всех никотиновых изделий, которые вообще не регулируются государством, хотя их потребление растет.

По информации врачебного сообщества, сейчас в Украине абсолютно свободно доступны к продаже подушечки с любым уровнем никотина, даже дозировками в 160-170 мг в одной подушечке. Это в десятки раз больше, чем в сигарете, и создает реальную угрозу острых отравлений.

"Поскольку при высоких уровнях никотин является токсичным и может привести к отравлению и побочным эффектам, мы призываем запретить в Украине никотиновые подушечки с содержанием никотина более 16.6 мг и добавками, которые содержат или образуют химические вещества с канцерогенными, мутагенными и репротоксическими свойствами", - говорится в письме.

Научно доказано, что именно эта доза никотина в подушечке дает в дальнейшем концентрацию никотина в крови, соотносимую с концентрацией никотина в крови после курения одной сигареты.

ВОЗ подчеркивает важность "ограничения концентрации никотина и запрет добавок, которые содержат или образуют химические вещества с канцерогенными, мутагенными и репротоксическими свойствами". Это в дополнение таких мер, как запрет продажи несовершеннолетним, требование размещения предупреждений о вреде здоровью, налогообложение продуктов и комплексное ограничение рекламы и продвижения.

Как отмечалось, в парламенте зарегистрировано шесть законопроектов по регулированию оборота никотиновых подушечек.

При обсуждении депутаты отметили, что полный запрет может перевести рынок в теневой сектор и уменьшить акцизные поступления в бюджет. Зато государственное регулирование позволит контролировать содержание никотина и предотвратить продажу несовершеннолетним.

