Роберт Монтгомери внесен в Книгу рекордов Гиннеса как специалист, под руководством которого состоялась первая в мире пересадка почки человеку от свиньи, и который в 2010-м году реализовал самую большую в мире одновременную "перекрестную" трансплантации органов – 10 за один день.

Львовские трансплантологи совместно со всемирно известным американским профессором Робертом Монтгомери провели три операции по пересадки почек.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

В сообщении отмечается, что по приглашению врачей Первого территориального медицинского объединения Львова, специалисты которого и во время войны продолжают проводить трансплантации, Монтгомери провел два дня. Он консультировал отечественных специалистов, делился практическим опытом, непосредственно принял участие в пересадке трех почек, которые выполняла команда львовских трансплантологов.

В Минздраве сообщают, что была проведена родственная трансплантации - 52-летняя мама отдала почку своему 30-летнему сыну, который болел хроническим гломерунонефритом. При этом отмечается, что на диализе он был последние 6 месяцев.

Также отмечается, что на следующий день состоялась трансплантация от умершего донора - 61-летней женщины из Львовской области с тяжелым инсультом - согласие на донорство органов предоставили родственники.

"Одну почку пересадили 43-летней женщине из Макеевки Донецкой области, у которой в прошлом году отказали почки. С тех пор она находилась на гемодиализе. На лист ожидания встала в марте этого года, а уже в мае получила спасительный орган. Вторую почку получил 40-летний мужчина из Тернопольской области с хроническим гломерунонефритом, который находился на гемодиализе более 5 лет", - сказано в сообщении Минздрава.

В министерстве утверждают, что для пациентов операции по трансплантации являются бесплатными, средства на их проведение выделяет государство. Также отмечают, что плановые операции, которые были приостановлены в первые дни войны, теперь могут проводиться по решениям главных врачей учреждений здравоохранения.

В Минздраве отмечают, что Монтгомери внесен в Книгу рекордов Гиннеса как специалист, под руководством которого состоялась первая в мире пересадка почки человеку от свиньи, и который в 2010-м году реализовал самую большую в мире одновременную "перекрестную" трансплантации органов – 10 за один день. Монтгомери возглавляет Институт трансплантации Лангон Нью-Йоркского университета, где только в прошлом году пересадили 3 тыс. 250 органов.

Всего за свою врачебную практику профессор пересадил более 2 тысяч почек, спасая тем самым огромное количество человеческих жизней.

Также сообщают, что профессор уже пять лет живет с донорским сердцем.

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