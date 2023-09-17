Также она ответила на волнующий многих вопрос - можно ли пить кофе утром натощак.

Эффект от чашки кофе наиболее сильный в первые несколько часов, однако употребляя его во второй половине дня, важно убедиться, что это не повлияет на режим сна.

По словам британского терапевта Адель О'Донохью, многие избегают вечернего кофе из-за бодрящего эффекта, который он оказывает на организм. "Самое позднее время, когда можно выпить кофе, это 14–15 часов, в зависимости от того, в какое время вы ложитесь спать", - пояснила специалист, пишет Express.

"Возьмите себе за правило избегать кофе за шесть часов до сна", - рекомендовала терапевт.

О'Донохью отметила, что умеренное потребление кофе дает заряд энергии для поддержки функций мозга, снижая депрессию и плохое настроение. Также кофе помогает предотвратить болезни печени и сердца, контролировать вес, поддерживать здоровье кишечника. Это связано с тем, что кофе поддерживает стабильность инсулина и регулирует уровень сахара в крови. К тому же он богат антиоксидантами.

При этом, специалист отметила, что норма кофе для каждого человека своя. "Нужно следить за тем, как он влияет на организм. Он может вызвать беспокойство, нерегулярное сердцебиение, головные боли и бессонницу", - перечислила терапевт.

"Если вы чувствуете постоянную потребность в кофе, это признак того, что вам нужно сократить его потребление. Если вы часто ходите в туалет, возможно, вам также придется сократить потребление этого напитка", - рассказала специалист.

Также терапевт ответила на распространенный вопрос, о том, можно ли пить кофе натощак. По ее словам это решает каждый сам для себя, исходя из чувствительности желудка.

Польза кофе

Специалисты уже дано говорят о пользе кофе. Согласно ряду исследований, этот напиток положительно влияет на мозговую деятельность даже тех людей, которые недосыпают.

Также регулярное употребление кофе без каких-либо сладких закусок способствует снижению веса.

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