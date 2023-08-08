Влияние кофеина на головные боли неоднозначно.

Обычная утренняя чашка кофе может вызвать пульсирующую головную боль, также к такой результат может появится, если выпить больше этого напитка, чем обычно. С другой стороны, крепкая чашка кофе может также остановить некоторые мигрени.

Издание Live Science решило выяснить, чем же является кофеин - виновником или "лекарством" от головной боли и пришло к выводу, что и тем и другим одновременно.

Ключ к пониманию кофеина заключается в том, что это не обычный ингредиент. Кофеин является психоактивным веществом, говорит доктор Ричард Липтон, профессор неврологии Медицинского колледжа Альберта Эйнштейна в Нью-Йорке. Он обладает стимулирующими и сосудосуживающими свойствами, а это означает, что он ускоряет мозговую деятельность и вызывает сужение вен в голове, что помогает объяснить роль кофеина при головных болях - как провоцирующую, так и успокаивающую.

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Кофеин как средство от головной боли

Способность кофеина облегчать абстинентную головную боль или останавливать мигрень хорошо известна; это ключевой ингредиент многих безрецептурных и отпускаемых по рецепту лекарств, включая препараты от головной боли, такие как Экседрин.

"Само по себе это не обезболивающее, но в сочетании с обезболивающими оно делает их более эффективными", - сказал Липтон в интервью Live Science. Хотя синергия кофеина с обезболивающими препаратами до конца не изучена, она может быть связана с активностью кофеина в мозге.

Молекула кофеина связывается с аденозиновыми рецепторами в головном и спинном мозге. Обычно аденозин, строительный блок в молекулярной РНК и в основном химическом топливе, используемом клетками организма, связывается с этими рецепторами, но он блокируется принимаемым внутрь кофеином.

Занимая места, которые обычно занимает аденозин, кофеин блокирует действие молекул. В то время как аденозин замедляет нервную активность, кофеин увеличивает ее. Аденозин увеличивает кровоток и вызывает расширение сосудов, а кофеин сужает их; поскольку некоторые головные боли частично связаны с расширением сосудов головы, роль кофеина как сосудосуживающего средства может частично объяснить его действие.

Аденозин также играет сложную роль в передаче боли, иногда подавляя болевые сигналы, а иногда усиливая их, поэтому кофеин также может облегчить головную боль, вмешиваясь в эту передачу. Исследования также показывают, что при приеме вместе с кофеином болеутоляющие средства, такие как ацетаминофен, всасываются быстрее, а их действие может длиться дольше. В исследовании, в котором медицинские работники и пациенты не знали, получали ли они активную таблетку или плацебо, кофеин с ибупрофеном лучше и быстрее облегчал боль, чем только ибупрофен.

Тем не менее, по данным Stanford Health Care, обезболивающие способности кофеина широко варьируются в зависимости от того, сколько люди обычно потребляют. У людей развивается толерантность при частом употреблении кофеина, и затем они могут стать зависимыми от его эффектов. Это сводит к минимуму его обезболивающее действие.

Недостаточно или слишком много - как кофеин провоцирует головные боли

С другой стороны, кофеин также может вызывать головные боли - как тогда, когда люди потребляют меньше, чем обычно, так и когда они потребляют слишком много.

В первом случае могут возникнуть головные боли, поскольку при ежедневном употреблении кофеин начинает изменять структуру мозга. "Когда ваши рецепторы постоянно подвергаются воздействию [кофеина]. Тогда ваш мозг не может нормально функционировать, если рядом нет кофеина", - сказал Липтон.

Исследования показывают, что регулярное потребление кофеина увеличивает количество аденозиновых рецепторов в мозгу человека, делая его более чувствительным к воздействию аденозина. Абстинентные головные боли возникают из-за того, что организм привыкает к сужению сосудов, вызванному ежедневным употреблением кофеина, а без него эти кровеносные сосуды внезапно набухают, что может вызвать головную боль.

Хорошая новость заключается в том, что как только вы наверстываете дозу кофеина, эти головные боли обычно проходят, или после периода отсутствия кофеина количество аденозиновых рецепторов в мозгу падает, как и симптомы синдрома отмены.

Избыток кофеина также может вызвать головную боль. Головная боль является одним из многих побочных эффектов передозировки кофеином, а у некоторых пациентов с мигренью кофеин может спровоцировать приступ. Тем не менее, несмотря на наличие убедительных доказательств головных болей при отмене кофеина и его пользы в сочетании с болеутоляющими средствами, причина, по которой чрезмерное употребление этого вещества вызывает головные боли, менее известна, сказал Липтон.

Сколько чашек кофе можно пить в день

В целях безопасности Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) говорит, что здоровые взрослые должны ограничить потребление кофеина до 400 миллиграммов, что эквивалентно четырем или пяти чашкам кофе в день. Но важно отметить, что индивидуальная чувствительность к кофеину может варьироваться.

"Кофеин - это, безусловно, палка с двумя концами", - сказал Липтон. Он может улучшать настроение и продуктивность, а иногда и останавливать боль, но чрезмерное употребление кофеина и чрезмерная зависимость от него - это быстрый путь к пульсирующей головной боли.

Кому нельзя пить натуральный кофе

Как сообщал УНИАН, кофеин содержит немало полезных веществ и витаминов, но также может навредить самочувствию. Употребление кофе бодрит и повышает давление. Но гипертоники - не единственная категория людей, которым лучше отказаться от натурального напитка.

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