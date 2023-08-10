Медицинским исследователям еще многое предстоит узнать о том, почему женщины и мужчины страдают мигренью.

Мигрень - это гораздо больше, чем просто головная боль. Это изнурительное заболевание нервной системы. Около 800 миллионов человек во всем мире страдают от мигрени.

Люди, страдающие мигренью, испытывают сильную пульсирующую боль, как правило, с одной стороны головы. Боль часто сопровождается тошнотой, рвотой и повышенной чувствительностью к свету или звуку. Приступ может длиться часами или днями, и чтобы облегчить страдания, некоторые люди проводят время в изоляции в темных тихих комнатах.

Как пишет в статье для журнала The Conversation невролог Даниэлла Уилхур, женщины более чем в три раза чаще страдают от мигрени, чем мужчины. А для женщин в возрасте от 18 до 49 лет мигрень является основной причиной потери трудоспособности во всем мире.

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Более того, исследования показывают, что женские мигрени более часты, сильнее выводят из строя и более продолжительные, чем мужские. Женщины чаще, чем мужчины, обращаются за медицинской помощью и рецептурными препаратами от мигрени. А у женщин с мигренью, как правило, больше проблем с психическим здоровьем, включая беспокойство и депрессию, отмечает Уилхур.

Мигрень и гормоны

По словам невролога, есть несколько факторов, объясняющих, почему мужчины и женщины по-разному переносят приступы мигрени. К ним относятся гормоны, генетика и окружающая среда.

"Все эти факторы играют роль в формировании структуры, функции и способности мозга приспосабливаться к мигрени. Гормоны эстроген и прогестерон через различные механизмы играют роль в регулировании многих биологических функций. Они воздействуют на различные химические вещества в головном мозге и могут способствовать функциональным и структурным различиям в определенных областях мозга, которые участвуют в развитии мигрени. Половые гормоны могут быстро изменить размер кровеносных сосудов, что предрасполагает к приступам мигрени", - пишет Уилхур.

По словам специалиста, в детстве и мальчики, и девочки в равной степени подвержены мигреням. Подсчитано, что в какой-то момент они будут у 10% всех детей. Но когда девочки достигают половой зрелости, вероятность возникновения мигрени у них возрастает.

"Это связано с колебаниями уровня половых гормонов, в первую очередь эстрогена, связанных с половым созреванием, хотя могут быть задействованы и другие гормоны, включая прогестерон", - говорит Уилхур.

У некоторых девочек первая мигрень возникает примерно во время первого менструального цикла. Но мигрени часто наиболее распространены и интенсивны в репродуктивном и детородном возрасте женщины, добавляет невролог.

По оценкам исследователей, от 50 до 60 процентов женщин с мигренью страдают от менструальной мигрени. Эти мигрени обычно возникают в дни, предшествующие менструации, или во время самой менструации, когда падение уровня эстрогена может вызвать мигрень. Менструальная мигрень может быть более серьезной и длиться дольше, чем мигрень в другое время месяца.

Класс лекарственных средств, появившихся в 1990-х годах - триптаны - обычно используется для лечения мигрени; некоторые триптаны можно использовать специально при менструальной мигрени.

Другая категория лекарств, называемая нестероидными противовоспалительными препаратами, также эффективно уменьшает дискомфорт и продолжительность менструальной мигрени. То же самое можно сказать и о различных методах контроля над рождаемостью, которые помогают поддерживать постоянный уровень гормонов.

Мигрень с аурой

Но женщинам, страдающим мигренью с аурой, которая представляет собой особый тип мигрени, следует избегать использования эстрогенсодержащих гормональных контрацептивов, подчеркивает Даниэлла Уилхор. По ее словам, такая комбинация может увеличить риск инсульта, поскольку эстроген может повышать риск образования тромбов. "Варианты контроля рождаемости для женщин с аурой включают противозачаточные таблетки, содержащие только прогестерон, прививку Депо-Провера и внутриматочные спирали", - говорит специалист.

Аура затрагивает около 20% людей, страдающих мигренью. Как правило, перед мигренью человек чаще всего начинает видеть темные пятна и зигзагообразные линии. Реже, примерно в 10% случаев, также возникает неспособность говорить четко, покалывание или слабость на одной стороне тела. Эти симптомы нарастают медленно, обычно длятся менее часа, после чего исчезают, и обычно сопровождаются головной болью.

Хотя эти симптомы напоминают то, что происходит во время инсульта, аура обычно возникает медленно, в течение нескольких минут, в то время как инсульт обычно происходит мгновенно.

Тем не менее, немедицинскому человеку может быть сложно и опасно пытаться различить эти два состояния, особенно во время приступа, и определить, мигрень ли это с аурой или инсульт. Если есть какая-то неуверенность в том, что не так, лучше всего связаться с медиками.

Мигрень при беременности, менопаузе

Уилхур пишет, что для беременных женщин мигрень может быть особенно изнурительной в течение первого триместра, когда утреннее недомогание - обычное явление, что затрудняет прием пищи, сон или питье. Что еще хуже, отсутствие или пропуск любой из этих вещей может повысить вероятность мигрени.

"Хорошей новостью является то, что мигрень, как правило, имеет тенденцию к уменьшению тяжести и частоты на протяжении всей беременности. У некоторых женщин они исчезают, особенно по мере увеличения срока беременности. Но затем, у тех, кто испытал их во время беременности, мигрени имеют тенденцию к увеличению после родов", - говорит невролог.

По ее словам, это может быть связано со снижением уровня гормонов, а также с недостатком сна, стрессом, обезвоживанием и другими факторами окружающей среды, связанными с уходом за ребенком.

Приступы мигрени могут также усиливаться во время перименопаузы, переходной фазы женщины к менопаузе. "Опять же, их провоцируют колебания уровня гормонов, особенно эстрогена, наряду с хронической болью, депрессией и нарушениями сна, которые могут возникать в это время", - отмечает Уилхур.

Но по мере того, как менопауза прогрессирует, мигрени обычно уменьшаются. В ряде случаев они полностью исчезают. В то же время существуют методы лечения, которые могут помочь уменьшить как частоту, так и тяжесть мигрени во время менопаузы, в том числе заместительная гормональная терапия. "Заместительная гормональная терапия содержит женские гормоны и используется для замены тех гормонов, которых организм вырабатывает меньше до или после менопаузы", - говорит Уилхур.

Мигрень у мужчин

Частота и тяжесть мигрени немного увеличиваются у мужчин в возрасте 20 лет. Они, как правило, замедляются, достигают пика снова в возрасте 50 лет, затем замедляются или полностью прекращаются. Почему это происходит, до конца не изучено, хотя этому может способствовать сочетание генетических факторов, влияния окружающей среды и образа жизни.

Медицинским исследователям еще многое предстоит узнать о том, почему женщины и мужчины страдают мигренью, подытоживает Даниэлла Уилхур.

Влияние кофеина на головные боли

Как сообщал УНИАН, ранее ученые выяснили, как кофеин влияет на появление или устранение головных болей. Так, обычная утренняя чашка кофе может вызвать пульсирующую головную боль, также такой результат может появится, если выпить больше этого напитка, чем обычно. С другой стороны, крепкая чашка кофе может также остановить некоторые мигрени. Эксперты отмечают, что ключ к пониманию кофеина заключается в том, что это не обычный ингредиент.

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