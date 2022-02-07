Лучшим оружием против вируса являются антитела, отметил медик.

Чтобы легче перенести первичный или повторный коронавирус COVID-19, стоит сбивать температуру тела.

Если сбить температуру, самочувствие заболевшего будет лучшим, меньше станет чувствоваться боль в мышцах, рассказал львовский врач Тарас Жиравецкий на своем YouTube-канале.

Медик отметил, что, даже если сбивать температуру при коронавирусе, организм заболевшего на седьмой-восьмой день после начала болезни будет вырабатывать антитела, которые станут бороться с вирусом и должны его уничтожить.

Жиравецкий подчеркнул, что антитела – это лучшее оружие против вируса.

"...Я рекомендую сбивать температуру, особенно сейчас речь идет о повторном COVID, да и при COVID... первичном, то есть когда вы впервые заболели ковидом. Сбивание температуры все равно приводит к тому, что вы чувствуете себя легче, комфортнее, у вас меньше боль в мышцах, вы не чувствуете такого истощения", – добавил врач.

Читайте такжеПериодически "вбрасывают" обществу: Комаровский опроверг миф о вакцинацииНапомним, в конце января глава Минздрава Виктор Ляшко говорил, что в Украине начался новый виток коронавируса, вызванный штаммом "Омикрон". Чиновник также сказал, что новый вариант COVID-19 обнаружили уже в 20 областях нашей страны.

В Минздраве отмечали, что первые симптомы "Омикрона" появляются в среднем через трое суток после инфицирования. По данным ведомства, один из симптомов этого варианта – лихорадка.

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