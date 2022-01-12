С 3 по 9 января количество заболевших выросло на 55%, при этом смертность осталась почти на прежнем уровне.

В мире за прошедшую неделю коронавирусом заразились более 15 млн человек, это рекорд за все время пандемии.

Об этом говорится в материалах Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В частности, отмечается, что с 3 по 9 января количество заболевших выросло на 55%, при этом смертность осталась почти на прежнем уровне.

"По состоянию на 9 января было зарегистрировано более 304 млн подтвержденных случаев заболевания и более 5,4 млн случаев смерти", - говорится в сообщении.

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Об увеличении числа инфицированных сообщили пять из шести регионов ВОЗ, только в Африке зафиксировано снижение на 11%. Регион Юго-Восточной Азии сообщил о самом большом увеличении числа новых случаев на прошлой неделе — 418%, за ним следуют Регион Западной части Тихого океана — 122%. При этом число летальных исходов значительно выросло в Африке (на 84%) и Америке (на 26%), тогда как в Европе смертность снизилась на 10%, в Юго-Восточной Азии на 6%, а в Восточном Средиземноморье на 11%.

Рост случаев заражения начался в мире из-за распространения нового штамма "Омикрон", который считается более заразным.

Как сообщал УНИАН, 11 января в ВОЗ озвучили прогноз о том, что половина жителей Европы заболеют штаммом "Омикрон" в ближайшие месяцы.

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