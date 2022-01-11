В Украине сейчас действует адаптивный карантин.

Минздрав не планирует ужесточать карантинные ограничения в Украине из-за распространения штамма коронавируса "Омикрон".

Об этом заявил заместитель министра - главный санитарный врач страны Игорь Кузин, передает "РБК-Украина".

Он напомнил, что в Украине используется модель адаптивного карантина с ежедневной оценкой эпидемической ситуации на уровне областей.

"В ближайшее время не планируем ужесточать карантинные ограничения, учитывая текущую эпидситуацию и прогнозы распространения коронавирусной болезни, в частности нового штамма "Омикрон", - заверил он.

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Как стало известно накануне, в Верховной Раде хотят изменить процедуру введения карантина в Украине.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заверил, что в Украине больше не будет локдаунов. "Более 40% вакцинированных среди взрослого населения — это ключевой фактор, который нам дает возможность пообещать бизнесу, что локдаунов не будет", - заявил он.

Адаптивный карантин в стране действует до конца марта после очередного продления Кабинетом министров.

О первом случае заражения штаммом "Омикрон" в Украине стало известно 18 декабря.