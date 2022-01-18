Большую часть информации о препарате уже передали экспертам организации

Российская Федерация предоставила большую часть информации о вакцине "Спутник V". Полный пакет документов должны передать к концу января.

Об этом сообщают РИА Новости.

"Представление большей части данных состоялось в конце декабря 2021 года. Окончательные данные ожидаются в конце января", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Российский фонд прямых инвестиций должен предоставить ВОЗ доказательства устранения всех недочетов, на которые указывали эксперты. После этого должны провести инспекцию на ‎месте.‎

Читайте такжеВ компании Moderna анонсировали создание комбинированной вакцины от гриппа и COVID-19Стоит отметить, что представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович заявила, что документы по вакцине передали экспертам организации еще 30 декабря.

"Спутник V": российская вакцина от коронавируса

В августе 2020 года президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса "Спутник V". Путин также утверждал, что одна из его дочерей сделала себе прививку этой вакциной.

Москва не предоставила международному научному сообществу никаких данных об испытаниях вакцины, подтверждающие ее безопасность и эффективность против COVID-19. Третья фаза клинических испытаний вакцины перед регистрацией не проводилась. Вместе с тем россияне оценили эффективность своей вакцины в 92%.

Президент Зеленский ранее заявлял, что Украина не закупает российскую вакцину, потому что никто не может гарантировать качество этой вакцины.

При этом ВОЗ отложила одобрение российской вакцины от коронавируса "Спутник V", заявив о несоответствии техники производства препарата.

В свою очередь в США заявили, что не пустят в страну иностранных граждан, привитых от коронавируса, российской вакциной "Спутник V".

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