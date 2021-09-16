Организации отложила одобрение российской вакцины от COVID-19.

Всемирная организация здравоохранения отложила одобрение российской вакцины от коронавируса "Спутник V", заявив о несоответствии техники производства препарата.

Об этом заявил 15 сентября замглавы Панамериканской организации здравоохранения доктор Жарбас Барбоса.

Как он отметил, чтобы ВОЗ одобрила вакцину для экстренного применения, заводы, где ее производят, должны принять стандарты надлежащих практик производства.

"Этот процесс (одобрения вакцины - УНИАН) приостановлен, потому что во время инспекции одной из фабрик, которая составляет часть производства "Спутника V", не было обнаружено, что эта фабрика согласна с применением надлежащих практик производства", — сказал Барбоса.

Читайте такжеКомаровский оценил российскую вакцину от коронавирусаОн добавил, что ВОЗ возобновит рассмотрение заявки на российскую вакцину после "необходимых изменений". Тогда состоится новая инспекция.

Стоит отметить, что Панамериканская организация здравоохранения, хоть и не обладает правом одобрения лекарств, но является региональным отделением ВОЗ в Северной и Южной Америке, имеющим такие компетенции.

Ранее в этом году после проверки четырех российских заводов, на которых производится "Спутник V", у ВОЗ возникли замечения к работе предприятия "Фармстандарт — Уфимский витаминный завод" - в частности, из-за загрязнения окружающей среды.

Также мы писали, что власти Словакии отказались продолжать вакцинацию населения "Спутником V", использовав лишь 40 тыс. из 200 тыс. купленных доз препарата.

Автор: Станислав Кожемякин