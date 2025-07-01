Примечательно, что чаще всего одиночество ощущают подростки и молодые люди, а также люди с низким доходом.

Ежечасно в мире от одиночества умирают около сотни человек. Об этом говорится в свежем докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В документе отмечается, что от одиночества страдает каждый шестой человек в мире, что влияет на их здоровье. Связанные с одиночеством проблемы вызывают более 871 тыс. смертей в год - это около 100 человек в час.

Эксперты ВОЗ детализировали, что одиночество и социальная изоляция повышают риск инсульта, сердечных заболеваний, диабета, снижения когнитивных функций и преждевременной смерти.

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В ВОЗ подчеркнули, что помимо этого, одинокие люди вдвое чаще впадают в депрессию. Кроме того, одиночество часто приводит к тревожности и негативных мыслях о себе или суициде.

Помимо прочего, одиноким людям сложнее получить качественное образование или найти хорошую работу.

Примечательно, что чаще всего одиночество ощущают подростки и молодые люди (до четверти всех случаев), а также люди с низким доходом.

Среди причин одиночества эксперты выделяют плохое здоровье, низкий доход и уровень образования, недостаточную инфраструктуру и государственную политику, а также усиление роли цифровых технологий.

Другие новости об одиночестве

В 2023 году ВОЗ объявила одиночество глобальной угрозой для здоровья человечества. Ее пагубное воздействие на человека равноценно выкуриванию 15 сигарет в день.

"Одиночество не знает ни возраста, ни границ и становится глобальной проблемой общественного здравоохранения, влияющей на все аспекты здоровья, благополучия и развития", – еще тогла отмечали в организации.

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