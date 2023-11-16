В организации рассказали, к чему приводят последствия одиночества.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила одиночество глобальной угрозой для здоровья человечества. Ее пагубное воздействие на человека равноценно выкуриванию 15 сигарет в день.

Об этом сообщила ВОЗ, создавшая международную комиссию по проблеме одиночества. "Кто угодно и где угодно может быть одиноким или социально изолированным", - отметили в ВОЗ. В организации сообщили, что проблема одиночества обострилась из-за пандемии COVID-19, которая остановила социальную активность людей, поэтому уровень одиночества возрос.

"Одиночество не знает ни возраста, ни границ и становится глобальной проблемой общественного здравоохранения, влияющей на все аспекты здоровья, благополучия и развития", – отмечается в сообщении ВОЗ.

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Там указали, что риски для здоровья человека от одиночества равны выкуриванию 15 сигарет в день. В ВОЗ подчеркнули, что вред от нее даже больше, чем от ожирения и малоподвижного образа жизни.

В ВОЗ добавили, что каждый четвертый пожилой человек в мире испытывает социальную изоляцию, что повышает риск деменции на 50%, ишемической болезни или инсульта на 30%.

Кроме того, согласно исследованию, до 15% подростков в мире одиноки. Они испытывают одиночество в школе и с большей вероятностью бросают учебу в университете. А чувство разобщенности и отсутствие поддержки на работе может привести к снижению производительности.

Другие новости об одиночестве

Миллионы людей столкнулись с одиночеством из-за карантина, вызванного распространением коронавируса, и невозможности обычного общения. В 2020 году исследования показали, что в какой-то степени данная ситуация полезна, поскольку она помогает развивать мозг.

А в 2021 году ученые выяснили, как одиночество влияет на человеческий организм.

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