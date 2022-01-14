Рекомендации предоставили после тщательного анализа клинических испытаний.

Всемирная организация здравоохранения изменила список препаратов для лечения коронавируса. Организация одобрила два новых препарата.

Об этом пишет журнал BMJ.

В новых рекомендациях указано, что тяжелое течение COVID-19 предлагают лечить препаратом "Барицитиниб". На данный момент он применяется в терапии ревматоидного артрита.

При этом коронавирус средней степени тяжести, но с высоким риском госпитализации, предлагают лечить препаратом моноклональных антител "Сотровимаб".

Читайте такжеКоличество жертв коронавируса в Украине достигло 98 тысячПредположительно, препараты будут применять для пожилых людей, больных с иммунодефицитом или хроническими заболеваниями. В то же время указано, что их эффективность против новых штаммов "до сих пор непонятна".

Рекомендации составлены на основе анализа экспертов ВОЗ семи клинических испытаний, включавших более 4000 пациентов с COVID-19 разной степени тяжести. Отмечается, что польза от лечения выше рисков.

Как ранее сообщал УНИАН, директор Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге ранее заявил, что более половины населения Европы заразится новым штаммом коронавируса "Омикрон". За первую неделю нового года 50 из 53 стран Европы и Центральной Азии сообщили о случаях штамма "Омикрон",

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