Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) пояснили, кто подвергается наибольшему риску заражения новым штаммом "Омикрон".
В эту группу входят:
- невакцинированные,
- старики,
- те, что имеют сопутствующие заболевания.
Как объяснил CNBC директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан, для невакцинированных заражения новым штаммом представляет "большую" угрозу здоровью и жизни. По его словам, те, кто получил дозу вакцины, обычно переносят коронавирус в легкой форме.
"Люди должны действительно серьезно рассмотреть необходимость прививки", - подчеркнул Райан.
В свою очередь глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Мария ван Керкхове подчеркнула, что по данным ВОЗ, смертность при заражении "Омикроном" увеличивается с возрастом больного.
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"У нас также есть данные из некоторых стран, которые показывают, что люди с хотя бы одним сопутствующим заболеванием подвергаются повышенному риску госпитализации и смерти", - рассказала Керкхове.
Вместе с тем она отметила, что по сравнению со штаммом "Дельта", от "Омикрона" умирает меньшая доля людей и в целом риск серьезного течения заболевания и госпитализации ниже и добавила, что новый штамм все же нельзя считать "несерьезной угрозой".
Как писал УНИАН, директор Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге ранее заявил, что более половины населения Европы заразится новым штаммом коронавируса "Омикрон".