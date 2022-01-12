Так, по данным ВОЗ, смертность при заражении "Омикроном" увеличивается с возрастом больного.

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) пояснили, кто подвергается наибольшему риску заражения новым штаммом "Омикрон".

В эту группу входят:

невакцинированные,

старики,

те, что имеют сопутствующие заболевания.

Как объяснил CNBC директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан, для невакцинированных заражения новым штаммом представляет "большую" угрозу здоровью и жизни. По его словам, те, кто получил дозу вакцины, обычно переносят коронавирус в легкой форме.

"Люди должны действительно серьезно рассмотреть необходимость прививки", - подчеркнул Райан.

В свою очередь глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Мария ван Керкхове подчеркнула, что по данным ВОЗ, смертность при заражении "Омикроном" увеличивается с возрастом больного.

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"У нас также есть данные из некоторых стран, которые показывают, что люди с хотя бы одним сопутствующим заболеванием подвергаются повышенному риску госпитализации и смерти", - рассказала Керкхове.

Вместе с тем она отметила, что по сравнению со штаммом "Дельта", от "Омикрона" умирает меньшая доля людей и в целом риск серьезного течения заболевания и госпитализации ниже и добавила, что новый штамм все же нельзя считать "несерьезной угрозой".

Как писал УНИАН, директор Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге ранее заявил, что более половины населения Европы заразится новым штаммом коронавируса "Омикрон".

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