Вспышка признана "чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение".

Всемирная организация здравоохранения во второй раз за последние два года объявила оспу обезьян глобальной чрезвычайной ситуацией после вспышки заболеваемости в Демократической Республике Конго и распространения болезни на соседние страны. Об этом 14 августа заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус, пишет BBC.

"Это то, что должно волновать всех нас", - сказал он.

Передается возбудитель оспы при тесном контакте с инфицированным. Обычно болезнь протекает в легкой форме, но в некоторых случаях по телу зараженного начинают распространяться гнойные поражения, в итоге приводя к летальному исходу.

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Вспышка признана "чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение" (PHEIC) - это самый высокий уровень тревоги.

Подобные объявления помогают ускорить поиск лекарств и обеспечить финансирование глобальных мер в области охраны здоровья, чтобы максимально локализовать инфекцию.

Последняя вспышка породила новую разновидность патогена, который легче распространяется через любой физический контакт, в том числе половым путем.

"Совершенно очевидно, что, чтобы остановить вспышку и спасти жизни людей, необходимы меры реагирования, скоординированные на международном уровне", - подчеркнул глава ВОЗ Тедрос Гебреисус.

Как уточняет Reuters, за объявлением ЧС в области общественного здоровья может последовать "принятие экстренных мер реагирования в странах по всему миру". Крайнюю озабоченность ВОЗ вызвал новый штамм оспы, возникший в прошлом году и получивший название Clade 1b.

С начала года в 13 африканских странах было зарегистрировано в общей сложности около 17 тысяч случаев подозрения на заражение оспой обезьян и 517 летальных исходов. Это в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Угроза эпидемий в мире

С каждым годом птичий грипп появляется все в большем количестве стран и мутирует. Если не принимать никаких мер, вполне вероятно, что в дальнейшем он может передаваться от человека к человеку и мир предстанет перед новой пандемией, сообщает Bild.

В материале говорится, что в 2021 году птичий грипп достиг Северной Америки, уже осенью 2023 года там впервые заразились коровы. Сейчас волна инфекции распространяется уже по 12 штатам. По данным исследователей, люди не только смогут заразиться этим вирусом, но и в дальнейшем он сможет передаваться от человека к человеку.

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