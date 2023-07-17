Тем не менее, рекомендации по его употреблению остаются прежними.

Полунезависимый комитет Всемирной организации здравоохранения заявил, что аспартам следует классифицировать как "возможно канцерогенный для человека". Этот популярный искусственный подсластитель содержится в тысячах продуктов, таких как диетические газированные напитки и жевательная резинка без сахара.

Но этот ярлык не означает, что продукт с содержанием аспартама вызывает рак, пишет CNN. Это обозначение говорит о том, что некоторые из исследований, проанализированных Международным агентством ВОЗ по изучению рака (IARC), показывают, что может существовать связь между аспартамом и раком печени. Но эти исследования ни в коем случае не являются окончательными, как например, с асбестом или табаком.

Аспартам считается одной из наиболее изученных существующих пищевых добавок. Многие регулирующие органы, такие как Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA), неоднократно заявляли, что аспартам безопасен для потребления человеком, если он используется в соответствии с определенными рекомендациями. Фактически, отдельный комитет экспертов ВОЗ также провел оценку рисков, связанных с аспартамом, и заявил, что собственные рекомендации ВОЗ не нуждаются в изменении.

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В то время как некоторые ученые и производители продуктов питания и напитков опасаются, что ярлык ВОЗ "возможно канцерогенный" смутит потребителей, агентство заявило, что надеется, что это обозначение побудит ученых провести еще больше исследований аспартама и возможной связи с раком, если таковая имеется.

FDA заявило, что оно не согласно с выводом IARC о том, что аспартам является возможным канцерогеном для человека. Американский регулятор не согласился с исследованиями, на которые опирался комитет и пришел к своему выводу, заявив в комментарии CNN, что исследование имело "значительные недостатки".

"У ученых FDA нет опасений по поводу безопасности при использовании аспартама в одобренных условиях", - говорится в сообщении FDA.

American Beverage, ассоциация, представляющая индустрию безалкогольных напитков, заявила, что "в научном и регулирующем сообществе существует широкий консенсус в отношении безопасности аспартама. Это вывод, к которому снова и снова приходят агентства по безопасности пищевых продуктов по всему миру".

Ассоциация заявила, что безопасность всегда является высшим приоритетом в ее отрасли.

"Тот факт, что агентства по безопасности пищевых продуктов по всему миру, в том числе FDA, продолжают считать аспартам безопасным, вселяет в нас уверенность в безопасности наших продуктов", - отметили в American Beverage.

Что такое аспартам?

Аспартам является одним из наиболее часто используемых в мире искусственных подсластителей.

Он существует на рынке уже несколько десятков лет. Совет по контролю за калориями (международная ассоциация, представляющая индустрию низкокалорийных и безкокалорийных продуктов питания и напитков) сообщает, что аспартам содержится примерно в 6000 продуктах по всему миру.

Аспартам может появляться там, где вы его не ожидаете, например, в зубной пасте или лекарствах, но чаще всего его можно увидеть на этикетках продуктов, продающихся как "диетические" или "без сахара".

Хотя ВОЗ в отдельном решении в мае заявила, что людям не следует полагаться на не содержащие сахара подсластители для контроля веса, аспартам часто используется в "диетических" напитках, потому что он содержит меньше калорий, чем обычный сахар. По сравнению с обычным столовым сахаром, аспартам примерно в 200 раз слаще, поэтому продуктам не нужно его так много.

Первоначальная путаница с аспартамом

С самого начала существовала некоторая путаница в отношении аспартама.

В 1974 году FDA одобрило использование аспартама в некоторых продуктах питания и напитках, но решение было приостановлено на несколько лет из-за некоторых противоречивых исследований, возражений против его одобрения и вопросов по поводу самих первоначальных исследований. Некоторые ученые были обеспокоены, когда раннее исследование на животных показало, что аспартам мог вызывать опухоли мозга у крыс.

Только в 1981 году, после тщательного расследования, FDA разрешило продажу аспартама в сухих продуктах. В том же году Экспертный комитет ФАО/ВОЗ по пищевым добавкам определил параметры приемлемой суточной дозы.

Рекомендации по использованию аспартама

Рекомендации ВОЗ не менялись с 1981 года: дневной максимум - 40 миллиграммов аспартама на килограмм веса тела. Рекомендации США чуть более щедрые; в 1983 году FDA установило норму в 50 миллиграммов на килограмм веса тела.

Человеку пришлось бы выпить много газированных напитков или съесть много еды с аспартамом, чтобы потреблять столько.

American Beverage сообщает, что диетические газированные напитки обычно содержат в среднем 100 мг аспартама на банку.

С рекомендацией ВОЗ о 40 миллиграммах аспартама на килограмм массы тела в день, человек, который весит в среднем 83 килограмма, может выпивать до 33 банок в день и оставаться в пределах допустимого. Рекомендация США в 50 миллиграммов на килограмм разрешает более 40 банок на человека весом 83 кг.

Как происходит процесс классификации

Сотни исследований изучали аспартам и его возможные последствия для здоровья.

Несмотря на то, что все исследования говорят о его безопасности, по мере развития науки FDA и другие регулирующие органы продолжают изучать, насколько он безопасен. Последний обзор был первым случаем, когда независимая группа экспертов ВОЗ по раку решила официально рассмотреть данные, собранные за эти годы.

IARC, исследовательское подразделение ВОЗ по раку, берет эти научные данные и проводит оценку опасности. Комитет рассматривает такие вещи, как химикаты, вирусы и пищевые добавки, чтобы определить, могут ли они вызывать рак. По словам доктора Мэри Шубауэр-Бериган, исполняющей обязанности руководителя Программы монографий IARC, такие обзоры проводятся каждые пять лет. В 2015 году эта комиссия отнесла переработанное мясо, такое как колбаса и сосиски, к той же категории рака, что и сигареты.

Для своего обзора аспартама комитет изучил лабораторные данные, данные исследований на животных и данные о людях. Одно из исследований 2022 года, проведенных во Франции с участием 100 тысяч взрослых, показало, что у людей, которые употребляли пищу или напитки с большим количеством искусственных подсластителей, включая аспартам, риск развития рака был несколько выше, чем у тех, кто потреблял меньше подсластителей. Это было наблюдательное исследование, поэтому оно не могло определить, был ли подсластитель причиной более высокого риска рака. Исследование также полагалось на то, что люди вспоминали, что они ели или пили, и записывали это, и такие исследования, о которых сообщали сами люди, иногда считались менее надежными.

Другое исследование, проведенное в 2020 году на мышах и крысах, повторно проанализировало исследования итальянского института Рамаззини и показало, что аспартам вызывает у животных лейкемию и лимфому. Но ученые отмечают, что люди - это не крысы и не мыши, и большинство исследований аспартама на животных, проведенных Национальной программой токсикологии, не выявили связи с раком.

На пресс-конференции Шубауэр-Бериган призвала ученых проводить больше исследований по этой теме.

"Несмотря на последовательные положительные результаты в этих трех исследованиях, рабочая группа пришла к выводу, что случайная предвзятость и путаница не могут быть исключены с разумной компетентностью, и поэтому они пришли к выводу, что доказательства были ограниченными. Рабочая группа также пришла к выводу, что доказательства наличия рака у экспериментальных животных ограничены на основе ряда исследований на мышах и крысах. Имелись также ограниченные механистические доказательства того, что аспартам обладает ключевыми канцерогенными характеристиками", - сказала она.

Доктор Франческо Бранка, директор Департамента ВОЗ по вопросам питания и безопасности пищевых продуктов, входивший в группу, проводившую оценку рисков, связанных с аспартамом, сказал, что его комитет пришел к аналогичному выводу.

"Основной вывод комиссии заключался в том, что нет убедительных доказанных экспериментальных или человеческих данных о том, что аспартам вызывает побочные эффекты после приема внутрь в пределах, установленных предыдущим комитетом, что составляет допустимую суточную дозу 40 миллиграммов на килограмм массы тела. Таким образом, комитет подтвердил допустимый уровень суточного потребления от 0 до 40 миллиграммов на килограмм массы тела", - сказал Бранка.

По его словам, исследования дают противоречивые результаты, и не было возможности продемонстрировать какой-либо общетоксический эффект.

"Также невозможно было получить какие-либо последовательные или убедительные доказательства исследований на животных", - сказал Бранка.

Комитет проанализировал результаты 12 исследований на животных, и большинство из них дали отрицательные результаты. Те, которые обнаружили связь с раком, были ограничены в плане дизайна и качества интерпретации данных. Эпидемиологические исследования на людях показали некоторые эффекты рака, в том числе печени, груди и лимфомы, а также некоторые эффекты диабета 2 типа, но исследования были наблюдательными, то есть не было доказательств причинно-следственных связей.

"Нельзя исключать, что есть эффекты, которые искажают результаты, в частности, оценку воздействия", - сказал Бранка.

Что это значит в реальном мире

На вопрос, следует ли людям подумать о том, чтобы пить газированные напитки с полным содержанием сахара, а не те, которые содержат аспартам, Бранка отметил, что есть третий вариант, но не из-за риска рака, а из-за общих опасений по поводу ожирения.

"Если потребители сталкиваются с выбором, пить ли им колу с подсластителями или с сахаром, я думаю, что следует рассмотреть третий вариант, а именно пить вместо этого воду", - сказал он. По его словам, важно ограничить количество употребляемых людьми сладких продуктов и напитков, независимо от того, содержит ли они настоящий или искусственный сахар.

Бранка подчеркнул, что это особенно важно для детей младшего возраста, которые, как показали исследования, потребляют слишком много подслащенных продуктов. Отказ от сладкого - более здоровый вариант.

Некоторые ученые, не участвовавшие в принятии решений ВОЗ, обеспокоены тем, что объявление чего-то потенциально канцерогенным может излишне встревожить людей.

"Несмотря на то, что этому уделяется много внимания, опасения, вероятно, преувеличены", - сказал доктор Райан Марино, специалист по медицинской токсикологии в университетских больницах Кливленда.

Доктор Ци Сун, адъюнкт-профессор питания и эпидемиологии Гарвардской школы общественного здравоохранения имени Чана заявил, что потребителям не обязательно беспокоиться. "Я чувствую, что доказательств довольно мало, чтобы сказать, что аспартам вызывает рак, или чтобы предположить, что аспартам не такой канцерогенный", - сказал он.

Но доктор Томас Галлиган, главный научный сотрудник по пищевым добавкам и присадкам в организации Центра науки в интересах общества, занимающейся защитой научных интересов, сказал, что его группа уже давно советует потребителям избегать аспартама из-за возможных проблем с раком. Центр на протяжении многих лет подталкивал IARC к изучению аспартама, и он сказал, что декларация должна "вызвать тревогу у потребителей" и у FDA.

FDA не обязано пересматривать свои решения об аспартаме на основании решения ВОЗ, но Галлиган сказал, что по законодательству США никакое количество риска рака от пищевых добавок не является приемлемым. "Неважно, большой он или маленький, сейчас это закон страны. Мы действительно считаем, что все должны отнестись к этому серьезно", - сказал он.

Доктор Эллисон Сильветски, доцент кафедры физических упражнений и диетологии Школы общественного здравоохранения Института Милкена, считает, что люди должны задавать более широкий вопрос о некалорийных подсластителях в целом.

"Даже если они безопасны, возникает много вопросов о том, действительно ли они полезны для предполагаемого использования с точки зрения помощи в контроле веса или помощи в предотвращении различных заболеваний. Я думаю, что если люди обеспокоены, наиболее разумным вариантом будет просто выбрать несладкие альтернативы. Аспартам - это не то, что вам нужно, чтобы включить его в свой рацион. Он не имеет никакой пищевой ценности. Выбор несладких альтернатив - это, вероятно, единственный выход", - сказала она.

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Как сообщал УНИАН, ранее исследование выяснило, что употребление аспартама способствует набору лишнего веса. Это происходит потому, что один из продуктов распада аспартама, фенилаланин, мешает работе энзима, препятствующего развитию метаболического синдрома.

Употребление аспартама изменяет баланс и функционирование микробиоты кишечника человека, а также приводит к развитию метаболического синдрома. В частности, именно этот сахарозаменитель блокирует производство щелочной фосфатазы.

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