В Организации прямо сказали, что новые вакцины создаются только на основе потенциальной прибыли, а не реальной потребности.

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​​Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала главные патогены, которые постоянно повоцируют серьезные болезни у людей и поэтому необходимо разработать против них вакцину в приоритетном порядке.

В исследовании ВОЗ говорится, что это первая глобальная попытка определить эндемичные патогены, представляющие наибольшую опасность для здоровья людей.

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В ВОЗ устанавливали приоритетность, основываясь на уровне распространения заболевания; резистентности к антибиотикам и социально-экономического влияния.

Среди приоритетных болезней названы:

ВИЧ,

малярия,

туберкулез.

В Организиции отметили, что эти болезни ежегодно убивают в мире 2,5 млн человек.

Кроме них, в список включены патогены, такие как стрептококк группы А и Klebsiella pneumoniae, устойчивость которых к антибиотикам делает их особенно опасными.

По словам директора отдела иммунизации ВОЗ Кейт О'Брайен, зачастую новые вакцины создаются только на основе потенциальной прибыли, а не реального влияния на жизнь людей.

"В этом исследовании используется широкий опыт и данные для оценки вакцин, которые не только существенно снизят заболевание, которые сегодня сильно влияют на людей, но и уменьшат медицинские расходы, с которыми сталкиваются семьи и системы здравоохранения", - пояснила она.

Таким образом, в ВОЗ представили список заболеваний, вакцины против которых находятся на разных стадиях разработки и нужны чем побыстрее.

стрептококк группы А,

вирус гепатита С,

ВИЧ-1,

Клебсиелла пневмония).

Патогены, вакцины против которых требуют дальнейшей разработки:

цитомегаловирус (вызывает ДЦП),

вирус гриппа (вакцина с широкой защитой),

виды лейшмании (паразиты, вызывающие различные заболевания кожи),

нетифозные сальмонеллы (вызывают кишечные инфекции),

норовирус (становится причиной заболеваний ЖКТ),

малярия,

виды Shigella (дизентерия),

золотистый стафилококк.

Патогены, против которых вакцины находятся на стадии официального одобрения или внедрения:

вирус Денге (вызывает лихорадку Денге),

стрептококк группы В,

внекишечная патогенная E. coli (может вызвать любой воспалительный процесс в органе, куда она попала),

микобактерии туберкулеза,

респираторно-синцитиальный вирус (RSV) (вызывает инфекцию бронхиального дерева, легких и верхних дыхательных путей).

Сообщается, что этот перечень станет основой для реализации программы ВОЗ по иммунизации на следующие 6 лет. Эта программа расчитана прежде всего на население стран с низким и средним уровнем дохода, где социально-экономическое влияние таких болезней является самым большим.

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Согласно новому исследованию, влияние пандемии коронавируса на мир будет удерживаться даже через годы, ведь болезнь изменила привычки людей. В частности, теперь они проводят дома значительно больше времени, что может изменить структуру городов и районов.

В исследовании указано, что уже в 2023 году люди проводили вне дома примерно на 51 минуту меньше, чем до 2020 года. При этом время ежедневных поездок сократилось на 12 минут.

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