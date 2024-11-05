В ВОЗ рассказали, в каких вакцинах нуждается мир / колаж УНІАН, фото REUTERS

​​Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала главные патогены, которые постоянно повоцируют серьезные болезни у людей и поэтому необходимо разработать против них вакцину в приоритетном порядке.

В исследовании ВОЗ говорится, что это первая глобальная попытка определить эндемичные патогены, представляющие наибольшую опасность для здоровья людей.

Видео дня

В ВОЗ устанавливали приоритетность, основываясь на уровне распространения заболевания; резистентности к антибиотикам и социально-экономического влияния.

Среди приоритетных болезней названы:

  • ВИЧ,
  • малярия,
  • туберкулез.

В Организиции отметили, что эти болезни ежегодно убивают в  мире 2,5 млн человек.

Кроме них, в список включены патогены, такие как стрептококк группы А и Klebsiella pneumoniae, устойчивость которых к антибиотикам делает их особенно опасными.

По словам директора отдела иммунизации ВОЗ Кейт О'Брайен, зачастую новые вакцины создаются только на основе потенциальной прибыли, а не реального влияния на жизнь людей.

"В этом исследовании используется широкий опыт и данные для оценки вакцин, которые не только существенно снизят заболевание, которые сегодня сильно влияют на людей, но и уменьшат медицинские расходы, с которыми сталкиваются семьи и системы здравоохранения", - пояснила она.

Таким образом, в ВОЗ представили список заболеваний, вакцины против которых находятся на разных стадиях разработки и нужны чем побыстрее.

  • стрептококк группы А,
  • вирус гепатита С,
  • ВИЧ-1,
  • Клебсиелла пневмония).

Патогены, вакцины против которых требуют дальнейшей разработки:

  • цитомегаловирус (вызывает ДЦП),
  • вирус гриппа (вакцина с широкой защитой),
  • виды лейшмании (паразиты, вызывающие различные заболевания кожи),
  • нетифозные сальмонеллы (вызывают кишечные инфекции),
  • норовирус (становится причиной заболеваний ЖКТ),
  • малярия,
  • виды Shigella (дизентерия),
  • золотистый стафилококк.

Патогены, против которых вакцины находятся на стадии официального одобрения или внедрения:

  • вирус Денге (вызывает лихорадку Денге),
  • стрептококк группы В,
  • внекишечная патогенная E. coli (может вызвать любой воспалительный процесс в органе, куда она попала),
  • микобактерии туберкулеза,
  • респираторно-синцитиальный вирус (RSV) (вызывает инфекцию бронхиального дерева, легких и верхних дыхательных путей).

Сообщается, что этот перечень станет основой для реализации программы ВОЗ по иммунизации на следующие 6 лет. Эта программа расчитана прежде всего на население стран с низким и средним уровнем дохода, где социально-экономическое влияние таких болезней является самым большим.

Другие новости о здоровье

Согласно новому исследованию, влияние пандемии коронавируса на мир будет удерживаться даже через годы, ведь болезнь изменила привычки людей. В частности, теперь они проводят дома значительно больше времени, что может изменить структуру городов и районов.

В исследовании указано, что уже в 2023 году люди проводили вне дома примерно на 51 минуту меньше, чем до 2020 года. При этом время ежедневных поездок сократилось на 12 минут.

Вас также могут заинтересовать новости: