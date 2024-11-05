Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала главные патогены, которые постоянно повоцируют серьезные болезни у людей и поэтому необходимо разработать против них вакцину в приоритетном порядке.
В исследовании ВОЗ говорится, что это первая глобальная попытка определить эндемичные патогены, представляющие наибольшую опасность для здоровья людей.
В ВОЗ устанавливали приоритетность, основываясь на уровне распространения заболевания; резистентности к антибиотикам и социально-экономического влияния.
Среди приоритетных болезней названы:
- ВИЧ,
- малярия,
- туберкулез.
В Организиции отметили, что эти болезни ежегодно убивают в мире 2,5 млн человек.
Кроме них, в список включены патогены, такие как стрептококк группы А и Klebsiella pneumoniae, устойчивость которых к антибиотикам делает их особенно опасными.
По словам директора отдела иммунизации ВОЗ Кейт О'Брайен, зачастую новые вакцины создаются только на основе потенциальной прибыли, а не реального влияния на жизнь людей.
"В этом исследовании используется широкий опыт и данные для оценки вакцин, которые не только существенно снизят заболевание, которые сегодня сильно влияют на людей, но и уменьшат медицинские расходы, с которыми сталкиваются семьи и системы здравоохранения", - пояснила она.
Таким образом, в ВОЗ представили список заболеваний, вакцины против которых находятся на разных стадиях разработки и нужны чем побыстрее.
- стрептококк группы А,
- вирус гепатита С,
- ВИЧ-1,
- Клебсиелла пневмония).
Патогены, вакцины против которых требуют дальнейшей разработки:
- цитомегаловирус (вызывает ДЦП),
- вирус гриппа (вакцина с широкой защитой),
- виды лейшмании (паразиты, вызывающие различные заболевания кожи),
- нетифозные сальмонеллы (вызывают кишечные инфекции),
- норовирус (становится причиной заболеваний ЖКТ),
- малярия,
- виды Shigella (дизентерия),
- золотистый стафилококк.
Патогены, против которых вакцины находятся на стадии официального одобрения или внедрения:
- вирус Денге (вызывает лихорадку Денге),
- стрептококк группы В,
- внекишечная патогенная E. coli (может вызвать любой воспалительный процесс в органе, куда она попала),
- микобактерии туберкулеза,
- респираторно-синцитиальный вирус (RSV) (вызывает инфекцию бронхиального дерева, легких и верхних дыхательных путей).
Сообщается, что этот перечень станет основой для реализации программы ВОЗ по иммунизации на следующие 6 лет. Эта программа расчитана прежде всего на население стран с низким и средним уровнем дохода, где социально-экономическое влияние таких болезней является самым большим.
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