Миллионы смертей: ВОЗ бьет тревогу из-за распространения супербактерий

В будущем количество жертв "тихой пандемии" будет только расти.

Из-за устойчивого к антибиотикам иммунитета тысячи людей умирают в результате бактериальных инфекций, а новые антибиотики разрабатываются слишком медленно, чтобы успевать за стремительным распространением супербактерий. Как пишет The Telegraph, об этом говорится в новом отчете Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Отмечается, что по сравнению с 2023 годом количество антибактериальных препаратов, находящихся в стадии разработки, уменьшилось с 97 до 90. Это касается как новых лекарств, так и экспериментальных методов, например фаговой терапии. При этом, часть предложений была снята с клинических испытаний из-за недостаточной эффективности.

По словам исследователей, антимикробная резистентность, то есть иммунитет человека, невосприимчивость к любым факторам внешнего воздействия, возникает в основном из-за чрезмерного применения антибиотиков. В таком случае патогены приобретают способность противостоять препаратам, предназначенным для их уничтожения. Таким образом, лечение инфекций становится все более сложным или даже невозможным.

Самым распространенным возбудителем, устойчивым к лекарствам в Британии, является метициллин-резистентный золотистый стафилококк (MRSA) - известная "больничная" супербактерия. В 2021 году она вызвала в стране 130 тысяч смертей - вдвое больше, чем в 1990-м.

В статье говорится: из 90 потенциальных средств против резистентных инфекций, которые сейчас проходят клинические испытания, только 15 считают "инновационными" - то есть это совершенно новые препараты или методы лечения. Большинство других являются модификациями или комбинациями уже известных антибиотиков, которые ранее не показали должной эффективности против устойчивых бактерий.

"Система разработки сталкивается с двойным кризисом - нехваткой препаратов и нехваткой инноваций", - говорится в отчете ВОЗ. При этом по 10 из 15 "инновационных" антибиотиков не хватает данных, которые подтверждали бы отсутствие перекрестной резистентности - когда устойчивость к одному препарату снижает эффективность другого.

Специалисты отмечают, что искусственный интеллект (AI) может в корне изменить процесс разработки новых классов антибиотиков и стать ключевым инструментом в борьбе с антимикробной резистентностью.

Так, в августе ученые Массачусетского технологического института с помощью генеративного AI создали два новых антибиотика, направленных против гонореи и MRSA. В то же время довести эти разработки до клинических испытаний сложно прежде всего из-за отсутствия достаточного финансирования.

Также ВОЗ отмечает серьезные пробелы в исследованиях. Это потребность в новых антибиотиках для детей и усовершенствованных пероральных препаратах для амбулаторных пациентов с менее тяжелыми инфекциями, вызванными, например, кишечной палочкой, которая может вызвать хронические и почти неизлечимые инфекции мочевыводящих путей.

"В прошлом году ВОЗ обнародовала список из 24 "приоритетных" бактериальных патогенов, которые уже продемонстрировали устойчивость к распространенным антибиотикам, в частности пенициллину, ванкомицину и ампициллину. Организация призвала государственный и частный секторы присоединиться к решению проблемы "сломанного рынка" разработки антибиотиков, ведь нынешние исследования не успевают за ростом резистентности", - пишет The Telegraph.

Британский экономист лорд Джим О'Нил сказал: "Неудивительно, но тревожно, что до сих пор нет стимулов и должной отдачи для крупных фармацевтических компаний, чтобы они вкладывали ресурсы в создание новых антибиотиков".

Явление уже получило название "тихая пандемия", которая ежегодно становится причиной более миллиона смертей в мире. По прогнозам исследователей, к 2050 году количество может вырасти почти вдвое - до 1,9 миллиона, ведь возбудители приобретают устойчивость все быстрее.

