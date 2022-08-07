Более 500 онкобольных детей поехали на лечение в Европу, США и Канаду.

С начала войны на лечение за границу эвакуированы около 1,4 тыс. украинцев.

Как сообщили в Министерстве здравоохранения, с первых дней полномасштабного вторжения российских войск в Украину обеспечивается медицинская эвакуация пострадавших для лечения и/или реабилитации.

Одно из направлений - перевод украинских пациентов на лечение в европейские страны.

"Так, уже 1000 украинцев переведены на лечение в 18 стран", - отмечают в Минздраве.

Также в рамках программы SAFER Ukraine детей с онкологическими и онкогематологическими болезнями эвакуируют на лечение в США, Канаду и 14 европейских стран.

"В целом благодаря сотрудничеству Минздрава и Еврокомиссии, при поддержке ВОЗ, правительства Польши и многих международных партнеров удалось эвакуировать специализированным медицинским транспортом из разных городов Украины в зарубежные клиники уже около 1400 украинцев", - информируют в Минздраве.

Кроме того, более 500 онкобольных детей продолжили лечение в Европе, США и Канаде благодаря организации 15 "медицинских конвоев" из Украины в детский онкохаб UNICORN (Польша). Детей направляют на лечение в ведущие детские онкологические центры, определенные международным сообществом детских онкологов.

Как сообщал УНИАН, USAID дополнительно выделила почти два миллиона для поддержки здравоохранения в Украине.