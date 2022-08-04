В частности эта помощь должна быть ориентирована на наиболее уязвимые группы населения.

USAID дополнительно выделила Всемирной организации здравоохранения 1,8 млн долларов для поддержания непрерывности здравоохранения в Украине.

Об этом говорится в сообщении на странице Министерства здравоохранения Украины в Facebook.

"USAID выделила ВОЗ дополнительно 1,8 млн долларов США на улучшение выявления инфекционных заболеваний и усиление эпиднадзора в Украине", - говорится в заметке.

Отмечается, что в условиях войны и острейшего за последние десятилетия гуманитарного кризиса в Европейском регионе ВОЗ, МОЗ Украины пытается удовлетворить основные потребности в оказании медицинских услуг, епіднагляді и потребности в лекарствах.

"В частности, эта помощь должна быть ориентирована на наиболее уязвимые группы, включая людей с особыми потребностями, тех, кто живет в отдаленных районах, и внутренне перемещенных лиц (ВПО)", - говорится в сообщении.

Напомним, в МОЗ рассказали, что чаще всего убивает украинцев.

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