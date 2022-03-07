Также по приказу Минздрава в украинских аптеках отныне смогут работать студенты-фармацевты старших курсов.

Министерство здравоохранения призывает фармацевтов, выехавших на запад Украины из-за войны, устроиться в местные аптеки.

Соответствующее обращение опубликовало Минздрав в Telegram-канале.

"Призываем вас обратиться в аптечные учреждения, находящиеся по месту вашего пребывания, и временно выйти на работу в эти заведения. Это-ваш вклад в победу над агрессором! Выходите на работу, присоединяйтесь к спасению людей и страны, вы – важная часть системы здравоохранения Украины", – отмечают в ведомстве.

Также по приказу Минздрава в украинских аптеках отныне смогут работать студенты-фармацевты старших курсов.

Напомним, ранее Киевская городская госадминистрация призвала частные аптеки возвращаться к работе.

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