По ее словам, самый важный принцип в сборе военной аптечки – не экономить.

Аптечки украинских военных обязательно должны быть наполнены качественными компонентами. В противном случае она не спасет человека в самый критический момент, а убьет его.

Об этом в эфире 24 канала рассказала волонтер и соучредитель благотворительного фонда "Как ты?" Екатерина Казачинская.

По ее словам, много аптечек, которые сейчас передают украинским военным, являются очень плохими. Их спешно наполняют некачественными турникетами или бинтами. Это нужно менять.

"Они (аптечки - УНИАН) дешевые, но вообще не спасают. Некачественные аптечки – это пассивное убийство", – подчеркнула Козачинская.

Волонтер отметила, часто во время боя у защитников бывает всего несколько секунд, чтобы затянуть турникет и спасти жизнь. К примеру, если такой некачественный турникет сломается, военный может просто умереть от потери крови.

По словам Козачинской, самый важный принцип в сборе военной аптечки - не нужно экономить. Вещи должны быть сертифицированы. Перед отправкой на фронт все аптечки нужно проверять: иногда ножницы могут плохо резать или турникеты рваться и тому подобное. Важно, чтобы это делал медик, который разбирается в этом деле.

Аптечка для военных должна состоять из:

два турникета оригинальных САТ (обязательно сертифицированные);

израильский давящий бандаж (если обычный бандаж, то нужно больше компрессированных бинтов)

кровоостанавливающее (не порошок, а в бинте);

назофарингальная трубка с лубрикантом;

окклюзионные наклейки (проверяйте, содержат ли они клапан. Можно ставить одну наклейку с ним, одну – без);

компрессированный бинт;

стерильные накладки;

обычный бинт (качественный бинт, не старую советскую марлю);

перчатки несколько пар (не черного цвета, потому что на нем не видно крови. Желательно разных цветов);

термоодеяло;

ножницы атравматические (проверяйте на одежде, которая сложена несколько раз);

маркер;

противоожоговые средства.

"Не забывайте, что сама сумка (в которую складывают средства) должна быть камуфляжного цвета. А вещи – хорошо сложены, чтобы военный быстро достал нужную вещь. Иногда даже аптечки от зарубежных доноров приходится переупаковывать", - подчеркнула волонтер.

Напомним, ранее военный медик показала аптечку российских оккупантов и рассказала о содержимом сумок российских военных санитаров. По ее словам, она не лечит, а убивает российских военных.

Ранее, как писал УНИАН, журналисты сравнили аптечки ВСУ и армии РФ. Так вот, российских оккупантов отправляют на войну в Украине с бинтом и жгутами Эсмарха. А вот аптечки украинских защитников наполнены всем необходимым для спасения жизни и помощи при любых ранений. Это видят и сами оккупанты, которые возмущаются, что их бросают на смерть.

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