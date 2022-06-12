Также украинский врач рассказала о содержимом сумок российских военных санитаров.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину более три места назад мы уже неоднократно видели, как оснащена "вторая армия мира": от устаревшей военной техники до просроченных сухпайков. Не менее впечатляющим является и содержимое аптечек российских оккупантов, которая состоит из неэффективных, очень устаревших и грязных средств.

Так украинская военная врач, инструктор по тактической медицине Мария Назарова показала аптечку российских военных. Как говорится в сюжете 24 канала, медик имеет уже 4 трофейных набора лекарственных средств оккупантов. По ее словам, россияне сами осознают, насколько ужасное содержимое их аптечек и какой крутой набор у украинских защитников.

"Есть факты, когда оккупанты оказывают помощь намародереними нашими аптечками и это все равно некачественно, ведь они не умеют ими пользоваться", – подчеркнула Назарова.

Несмотря на то, что российские захватчики наворовали себе у украинской армии качественные турникеты и бандажи, это им вообще не помогает.

"Приятно видеть, что оккупанты такие неподготовленные. Зато наши аптечки, если и не идеальные, то все равно намного круче", – отметила врач.

Так, как продемонстрировала медик, аптечка из танка рашистов, которую имеет инструктор по тактической медицине, - железная, тяжелая и не очень гигиеничная. В ней есть:

резиновый жгут, который порвется во время его наложения;

индивидуальный перевязочный пакет 1983 года;

не стерильные и очень загрязненные бинты.

"Я бы сказала, что эти аптечки скорее помогают убивать раненых. Ведь они дают надежды, которой нет", – отметила Назаренко.

По ее словам, человек может попытаться наложить этот резиновый жгут, но он точно не сработает.

Кроме того, по словам медика, в российских аптечках есть наркотические обезболивающие средства, которые имеют много побочных эффектов, в частности, моментально угнетают дыхательные центры.

"Для того, чтобы спасти человека, нужны турникет, окклюзионная наклейка, качественные средства, а не просто заткнуть рот своему раненому", – сказала она.

Также Назаренко рассказала о сумках российских санитаров, которые затрофеили ее коллеги. Они тоже удивляют не меньше, чем аптечки захватчиков.

"Это 25 бинтов в сумке времен Брежнева, или, может, еще и Хрущева, зеленка, аммиак и все", – рассказала она.

Назаренко очень удивляет такая безответственность и равнодушие к своим военным. К примеру, по ее словам, медицинский рюкзак украинских военных медиков со всей утварью стоит примерно как автомобиль.

Ранее, как писал УНИАН, журналисты сравнили аптечки ВСУ и армии РФ. Так вот, российских оккупантов отправляют на войну в Украине с бинтом и жгутами Эсмарха. А вот аптечки украинских защитников наполнены всем необходимым для спасения жизни и помощи при любых ранений. Это видят и сами оккупанты, которые возмущаются, что их бросают на смерть.

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