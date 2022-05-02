В таких тяжелых условиях медики работают не покладая рук, а порой даже живут на работе.

Российские оккупанты цинично наносят систематические удары по украинских больницах. За два месяца войны в Украине рашисты повредили более трехсот больниц.

Даже во время войны, под постоянными обстрелами врачи демонстрируют истинный героизм: помогают и спасают украинцев.

Как рассказывают журналисты Ukraїner, украинские врачи стали еще одними героями войны против российских захватчиков. В таких тяжелых условиях медики работают не покладая рук, а порой даже живут на работе.

Врачи и медперсонал обустроили укрытие, помогают раненым и больным и даже мечтают с маленькими пациентами о планах, за которые возьмутся сразу же после нашей победы над оккупантами.

Как ранее рассказал глава Министерства здравоохранения Виктор Ляшко, во время войны с РФ украинские медики столкнулись с большим количеством раненых и травмированных, среди которых есть дети. Однако наши врачи поражают своим профессионализмом.

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