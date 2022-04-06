В дом ребенка прилетела российская ракета, в результате чего ранения получила сама девочка и ее мама.

Врачи "Охматдета" извлекли осколок российского снаряда из головы 13-летней Софии. Девочка была ранена в результате обстрела оккупантов 5 марта.

Об этом сообщили в "Охматдете".

Оккупанты обстреляли село в Николаевской области, где проживала девочка. На момент атаки она с мамой заклеивала окна скотчем, чтобы уберечься от ударной волны.

"Соня плохо помнит, как все произошло. Она говорит, что услышала свист ракеты, а ее мама крикнула: "Соня, беги!". Девочка успела сделать три шага перед тем, как была ранена осколком в висок. Она упала и потеряла сознание... Металлический фрагмент вошел глубоко в голову: он остановился посередине между полушариями головного мозга", — говорится в сообщении.

В результате обстрела дом семьи уничтожен: на кухне теперь на месте крыши - дыра, вместо потолка видно небо. Из-за обстрела оккупантов также получила ранение лица мама девочки - зацепило сосуд у переносицы. Все лицо Людмилы было залито кровью.

После атаки София попала в больницу в Николаеве, где под обстрелами местные врачи сделали ей операцию, но достать осколок не смогли. Некоторое время Соня была в медикаментозном сне.

"Почти четыре недели Соня жила с осколком в голове - доставать его было очень опасно. У ребенка почти не работали правые конечности. Все это время она страдала от головной боли", - рассказали врачи.

29 марта девочку с мамой госпитализировали в "Охматдет". В тот момент осколок в голове ребенка уже вызвал воспаление. Врачи "Охматдета" провели операцию и успешно удалили осколок, находившийся у большого сосуда мозга.

"Мама девочки рассказывает, что Соня очень ждала операцию, чтобы "голова наконец перестала болеть". Когда после хирургического вмешательства дочь пришла в себя, сразу начала благодарить врачей. Сейчас София продолжает лечение в "Охматдете", — уточнили медики.

Сейчас с девочкой занимаются реабилитологи, она понемногу учится поднимать правую руку, чтобы поскорее вернуться к любимому рисованию.

Также теперь у девочки появилась заветная мечта - черная семиструнная гитара, на которой она будет играть после победы Украины над Россией.

Как сообщал УНИАН, из-за вооруженной агрессии РФ в Украине продолжают гибнуть дети. По состоянию на утро 6 апреля погибло 167 детей и более 279 получили ранения различной степени тяжести.

Больше всего пострадало детей в Киевской - 78, Донецкой - 81, Харьковской - 64, Черниговской - 49, Николаевский - 39, Луганской - 31, Запорожской - 22, Херсонской - 29, столицы - 16, Сумской - 16, Житомирской - 15 областях.

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