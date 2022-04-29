На восстановление разрушенных больниц нужно 13,5 млрд грн.

С начала полномасштабной войны с РФ в Украине повреждены 369 больниц, 39 разрушены полностью.

Об этом в эфире национального марафона сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

"Сегодня повреждено уже 369 учреждений здравоохранения, 39 разрушено полностью. На эти 39, чтобы восстановить, надо около 13 миллиардов 500 миллионов гривен. Это просчеты, которые есть на сегодняшний день", - сказал он.

По его словам, самая сложная ситуация на востоке и юге Украины.

"Самая плохая и сложная ситуация сегодня в горячих точках, где идут бои, поступает большое количество раненых, там работают круглосуточно наши врачи. Одна из самых сложных точек - наш город-герой Мариуполь. Там остаются наши медицинские работники, которые в тех нечеловеческих условиях продолжают делать все возможное, чтобы спасти жизни всех, кто пострадал от пули оккупанта", - сказал он.

В министерстве уже создали план восстановления и заручились поддержкой международных партнеров.

"Мы не останавливаемся исключительно на восстановлении медицинской инфраструктуры, мы разработали концепты по каждой из деоккупированных областей, которые предусматривают комплексные решения. И восстановление разрушенного, и модернизацию с четким пониманием по кластерности, по классу, что нужно сделать, чем усовершенствовать, чтобы оказывать помощь всем, кто в этом нуждается", - сказал министр.

Также Ляшко сообщил номер, по которому можно оставить обращение гражданам, у которых есть проблемы с доступом к гарантированной медицинской помощи (инсулинозависимым, онкобольным и т.д.).

"0800602019 – это телефон, где можно оставить обращение. Мы полностью компенсируем расходы, выплаты по медицинским гарантиям не останавливались ни на один день. Это касается всех украинцев, которые обращаются за помощью", - подытожил он.

Как сообщал УНИАН, на Луганщине российские оккупанты практически разрушили все учреждения здравоохранения.