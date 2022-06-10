В таких тяжелых условиях парамедики работают не покладая рук.

Во время полномасштабной войны Украины с Россией медики стоят бок о бок с военными как на передовой, так и в тылу. Ежедневно украинские врачи борются за жизнь наших героев.

Так, в Telegram-канале "Грунт" обнародовали видео, на котором показали один из моментов работы парамедиков на украинском фронте.

На записи показан момент помощи нескольким воинам, попавшим под обстрел артиллерии. У них осколочные ранения в разных частях тела.

Поражает то, что нет никакой паники ни у военных, ни у врачей: они действуют, как слаженный механизм.

Раненых занесли в дом и врач начал осматривать повреждения.

Военные очень сильно поддерживают друг друга, даже шутят и находят в себе силы улыбаться.

Военные медики в Украине: что известно

Как ранее рассказал глава Министерства здравоохранения Виктор Ляшко, во время войны с РФ украинские медики столкнулись с большим количеством раненых и травмированных, среди которых есть дети. Однако наши врачи поражают своим профессионализмом.

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