Силовые тренировки помогут вам сформировать стройное и подтянутое тело.

Силовые тренировки — важнейший компонент любой фитнес-программы, особенно для тех, кто хочет стройное и рельефное тело.

Хотя кардио-упражнения способствуют потере веса, включение силовых тренировок в распорядок дня может сыграть ключевую роль в достижении подтянутости. Тренер Тайлер Рид рассказал, как часто нужно делать силовые тренировки, чтобы похудеть, пишет Eatthis. Специалист отметил, что последовательность является ключевым моментом для успеха.

Как часто нужно делать силовые тренировки, чтобы похудеть?

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Частота силовых тренировок зависит от различных факторов, включая уровень физической подготовки. Для людей, которые хотят похудеть, общая рекомендация - заниматься силовыми тренировками не менее трех-четырех раз в неделю. Эта частота обеспечивает адекватную мышечную стимуляцию и восстановление, способствуя при єтом потере веса.

Однако очень важно прислушиваться к своему телу и избегать перетренированности, поскольку отдых и восстановление имеют решающее значение для развития мышц.

Польза силовых тренировок для похудения и формирования мышечной массы

1. Это активизирует метаболизм.

Силовые тренировки помогают ускорить метаболизм, что приводит к увеличению сжигания калорий как во время, так и после тренировки. Повышенная скорость метаболизма способствует более эффективной потере веса.

2. Это поможет сохранить мышечную массу

При похудении организм часто расщепляет как жировую, так и мышечную ткань. Силовые тренировки помогают сохранить мышечную массу, а не потерять ее в процессе похудения.

3. Растопляет жир

Поднятие тяжестей способствуют сжиганию жира за счет использования энергии. По мере того, как вы наращиваете мышцы, тело сильнее сжигает калории, способствуя избавлению от лишнего жира.

4. Улучшает форму тела

Силовые тренировки способствуют формированию более рельефного телосложения. Они помогают формировать и тонизировать мышцы, придавая вам стройный и спортивный вид.

Пример силовой тренировки, чтобы похудеть

Образец режима силовых тренировок фокусируется на сложных упражнениях и нацелен на основные группы мышц.

День 1: Тренировка всего тела

Приседания: 3 подхода по 12 повторений.

Отжимания лежа: 3 подхода по 10 повторений.

Наклоны с гантелями: 3 подхода по 12 повторений.

Планка: 3 подхода по 30 секунд.

День 2: Отдых или легкое кардио

Занимайтесь легкой кардионагрузкой, например быстрой ходьбой или ездой на велосипеде, в течение 30 минут.

День 3: Тренировка верхней части тела

Отжимания: 3 подхода по 10 повторений.

Подтягивания: 3 подхода по 10 повторений.

Отжимания на трицепс: 3 подхода по 12 повторений.

Русские скручивание: 3 подхода по 20 повторений (для корпуса)

День 4: Отдых или легкое кардио

Выполняйте легкую кардионагрузку, например быструю ходьбу или езду на велосипеде пол часа.

День 5: Тренировка нижней части тела

Становая тяга: 3 подхода по 10 повторений.

Выпады: 3 подхода по 12 повторений (каждая нога)

Жим ногами: 3 подхода по 12 повторений.

Планка: 3 подхода по 30 секунд.

День 6: Отдых или легкое кардио

Это еще один день "отдыха или легкого кардио" в течение 30 минут.

День 7: Активное восстановление или полный отдых

Делайте растяжку, пейте много воды и ешьте пищу с высоким содержанием белка для восстановления организма.

Другие новости о похудении

Похудение является целью многих людей, и регулярные физические упражнения - важнейший компонент успешности снижения веса.

Специалисты рекомендуют включить в распорядок дня полноценные тренировки, включающие как силовые, так и кардио упражнения. Если вы подберете частоту тренировок, соответствующую вашему графику и целям, а также будете соблюдать последовательность, это приведет вас к здоровому и успешному снижению веса.

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