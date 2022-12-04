В организации отмечают, что смертность от коронавируса может возрасти.

Сейчас 90% населения мира имеет определенный иммунитет против коронавируса после преодоления вируса или вакцинации против него. Но, по оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), до сих пор существует угроза появления новой опасной мутации.

"Мы гораздо ближе к тому, чтобы сказать, что чрезвычайная фаза пандемии закончилась, но мы еще не там", - заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус, пишет The Guardian.

По его словам, пробелы в отслеживании инфицированных, тестировании, секвенировании генома вируса и вакцинации до сих пор создают условия для появления нового штамма COVID-19, который может вызвать значительную смертность.

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Коронавирус в мире: что известно

Отметим, коронавирус набирает силу: в Китае побит исторический COVID-рекорд. Так, 23 ноября 2022 года Китай сообщил о 31 тыс. 656 новых случаев заражения COVID-19, из которых 4 тыс. 10 были с выраженными симптомами, а 27 тыс. 646 - бессимптомными.

Жителей Уханя призвали ограничиться передвижениями от дома к работе, а в Пекине закрыли парки и музеи. А в Шанхае люди, приезжающие в этот город из других регионов, обязаны сдать тест на коронавирус и провести три дня в изоляции.

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