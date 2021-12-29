Врачи провели сложную операцию. Сейчас девочка проходит реабилитационный период.

Львовские врачи провели сложную нейрохирургическую операцию на спинном мозге 5-летней девочки, благодаря чему вернули ей способность свободно ходить.

Об этом говорится в сообщении Первого территориального медицинского объединения Львова в соцсети.

"Кристина, которая несколько лет передвигалась только с коляской-опорой, получила шанс самостоятельно ходить благодаря операции на спинном мозге. Такое сложное нейрохирургическое вмешательство в детской больнице на Орлика выполнено впервые", - отмечается в сообщении.

Врачи рассказали, что девочка родилась, казалось, здравой: активно развивалась и в год, как большинство деток, научилась ходить. Однако через несколько месяцев мышцы в ее ножках начали напрягаться, появилось ощущение крепатуры, которое каждый день лишь усиливалось. Через какое-то время дитя уже не могло стать на стопы.

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"Причина - генетическая болезнь Штрюмпеля. Это наследственное заболевание, при котором поражаются боковые и передние спинномозговые столбы. Болезнь опасна параличом нижних конечностей", - отмечается в сообщении.

Как говорится в сообщении, во время операции нейрохирурги достали до спинного мозга и частично перерезали чувствительные нервы, идущие к ногам и провоцирующие напряжение. "Операцию надо выполнить так, чтобы устранить проблему и не задеть нервы, которые отвечают за движение", - уточнили врачи.

Еще до недавнего времени такие операции выполнялись только за рубежом. Однако родители Кристины после консультаций с клиниками Турции, Израиля и Польши решили довериться львовским врачам.

"Операция прошла успешно. Невооруженным глазом видно: напряжение в мышцах ножек нашей маленькой пациентки уменьшилось. Сейчас девочка проходит реабилитацию. И хотя без опоры она еще не ходит, но уже может полностью становиться на стопы. Если положительная динамика будет продолжаться, 5-летняя Кристина вскоре сможет свободно ходить", - отмечается в сообщении.

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