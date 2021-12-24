Медики рассказывают, что подобный посткоронавирусный синдром у детей не редкость. Так, только во Львовской области было зафиксировано более 20 таких случаев.

Во Львове 17-летний Виктор из-за осложнений после коронавируса, который прошел бессимптомно, попал в реанимацию и впал в мозговую кому. После длительного и дорогостоящего лечения подростка медикам удалось его спасти.

Как говорится в сюжете ТСН, по словам мамы пациента Елены Боднар, в районную больницу сын попал с ветрянкой. Однако после соответствующего лечения состояние Виктора не улучшалось - он даже отказывался от еды и воды, жаловался на слабость.

После этого парень был госпитализирован в больницу Львова, и его давление было критически низким: 60 на 20, а сатурация снизилась до 70%. Медики сразу же сделали ему тест на антиген - так выяснилось, что кроме ветрянки Виктор бессимптомно перенес еще и COVID-19, и именно он дал такое серьезное осложнение.

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Через несколько дней пребывания в реанимации медики диагностировали мозговую кому, и юношу подключили к специальному аппарату, который очищает кровь.

По словам заведующего отделением анестезиологии и реанимации Западноукраинского детского медицинского центра Романа Собко, у пациента развилась полиорганная недостаточность: почечная, дыхательная и сердечная.

"Мультисистемный воспалительный синдром возникает через 4-6 недель после перенесенной коронавирусной инфекции", - отмечает врач-педиатр Вита Волощук.

Медики рассказывают, что подобный посткоронавирусный синдром у детей не редкость. Так, только во Львовской области было зафиксировано более 20 таких случаев.

Врач Собко подчеркнул, что в случае с подростком была реакция организма на перенос инфекции. Виктор стал самым тяжелым пациентом. Мама парня вспоминает, что он пробыл в коме трое суток, и угасал на глазах.

"Мозговая кома длилась около 3-4 суток, а потом еще оставалось нарушение сознания до недели времени", - сказал врач.

Лечение мультисистемного синдрома у Виктора обошлось больнице в 500 тысяч гривен. Состояние парня сейчас нормализовалось, он чувствует себя хорошо.

Напомним, ранее медики называли симптомы COVID-19, при которых нужно обязательно обращаться к медикам, а заниматься самолечением очень опасно.

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