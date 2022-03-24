Операции были не обычными – характер травм заставил хирургов прибегнуть к услугам иностранных коллег.

В одну из больниц Львова госпитализировали мужчину с тяжелой травмой – возле него разорвался снаряд. Для его спасения медики применили устройство дополненной реальности, которых в Украине всего четыре.

Как говорится в сообщении ЛОГА, непривычный характер травм заставил медиков обратиться к иностранным коллегам. Сделать это удалось с помощью устройства дополненной реальности RealWear.

Пациент прибыл из столицы неделю назад, его оперировали дважды. К счастью, все прошло прекрасно, медики наблюдают положительную динамику его реабилитации.

"У него были повреждены осколками руки, голени и тому подобное. Наши врачи дважды прооперировали мужчину. К счастью, сейчас мы наблюдаем положительную динамику реабилитации, то есть общее состояние стабилизируется", - рассказала врач-анестезиолог Леся Пелещак.

Врачи заверили, что аппарат дополненной реальности – незаменим при операциях военных и консультациях с иностранными коллегами.

Само устройство, оборудованное мощной камерой с функцией сближения, двумя микрофонами, оно крепится на голове у врача. Прибор подключается к интернету и управляется голосом. Привлекать к консультации, что происходит в режиме реального времени, можно человека в любой точке мира. Единственное условие - наличие интернета.

"Это уникальная вещь, которая дает возможность в реальном времени соединить нас с коллегами со всего мира, которые нам могут помочь. Благодаря устройству, они видят то же самое, что мы, даже в сближенном формате. В то же время мы можем получать рекомендации в момент операционного вмешательства, какую тактику следует избрать. Новую технологию уже проработали в странах Скандинавии, но в Украине с таким прибором работают впервые. Один такой аппарат есть во Львове, еще три – в Киеве", - отметил профессор Львовского национального медицинского университета Андрей Базилевич.

Справка УНИАН. Устройство дополненной реальности - это аппарат первого поколения (HMT-1) американской компании RealWear, который прошел все испытания и проверен за последние 6 лет в странах Европы и США.

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