Врачи диагностировали, что причиной кровоизлияния в мозг стала врожденная аномалия сосудов.

В детской больнице Первого территориального медобъединения Львова лечат 8-летнего школьника, у которого произошло кровоизлияние в мозг.

Как сообщили в медучреждении, госпитализировали 8-летнего Святослава 13 февраля. Он не разговаривал, постоянно блевал и не мог пошевелить руками и ногами.

"В воскресенье около 9 часов утра мальчика к нам доставили на "скорой", - рассказывает детский нейрохирург Детской больницы Первого медобъединения Львова Тарас Микитин. – У него была судорожная готовность, отсутствие речи и многократная рвота. Ребенка госпитализировали в реанимацию, сделали МРТ и диагностировали внутримозговое кровоизлияние в лобной части справа. Поэтому медики приняли решение о консервативной терапии, поскольку мы не знали причины этой проблемы, а родители отрицали любую травму, которая могла это повлечь. Поэтому у нас были подозрения, что это спонтанное внутримозговое кровоизлияние, как в народе говорят – инсульт. А через четыре дня провели контрольную МРТ и обнаружили аномальный сосуд, который и вызвал кровоизлияние. Скорее всего, эта аномалия была врожденной".

Родители мальчика говорят, что Святослав рос обычным, здоровым ребенком и даже не могли подумать, что у него такая серьезная проблема.

"Он всегда был очень активным и подвижным. Вечером в субботу еще играл, потом лег спать, - рассказывает мама мальчика Светлана Федирко. - А утром, когда проснулись, услышали, что он подает какие-то странные звуки, будто хнычет. Муж повернул его на бок Святослав начал блевать желчью. Стоять не мог, взгляд стеклянный у него был, он нас не узнавал и не мог говорить. Мы сначала подумали, что отравился, давали воду, а он блюет... Тогда вызвали "скорую". По симптомам врачи, очевидно, поняли, что это инсульт, потому что сказали немедленно собираться. У него был низкий уровень кислорода в крови, поэтому сына положили в реанимацию. А впоследствии МРТ показала, что это достаточно большое кровоизлияние в мозг", - отметила женщина.

Она рассказывает, что после первых капельниц, состояние сына улучшилось. Вечером в тот же день мальчик уже пришел в себя и сказал первое слово: "Да". Сейчас его речь частично восстановилась, но слова он еще путает и большие фразы не говорит.

"Понимая, что инсульт – болезнь взрослых, а тут – ребенок, параллельно мы консультировались с врачами из Италии. Они сказали, что если кровоизлияние происходит во сне, то, скорее всего, это врожденная аномалия. Но до этого он никогда не жаловался, что болит голова, не терял сознание, рвоты не было без причины. Поэтому о врожденной аномалии сосудов у сына я услышала здесь впервые. Что это такое, еще сама не до конца знаю. Но сейчас состояние его стабилизировалось", - добавила она.

Святослав четыре дня пробыл в реанимации и его уже перевели в обычную палату. Сейчас у него еще есть температура, болит голова, а впереди – длительное лечение, в частности, операция.

"Ребенок чувствует себя лучше – разговаривает, возобновились движения в конечностях, есть положительная динамика. Но ради его собственной безопасности планируем все же через некоторое время провести операцию, чтобы убрать деформированный сосуд и, возможно, саму гематому", - пояснил Микитин.

Как сообщал УНИАН, медицинская помощь при инсультах полностью бесплатна для пациентов для ее получения не нужны направления от семейных или иных врачей.

По словам заместителя председателя НСЗУ Татьяны Бойко, бесплатные услуги включают: первичный осмотр, срочную КТ или МРТ, лабораторные исследования, анализы крови и т.п., инструментальные исследования, электрокардиографию и УЗИ. Также в бесплатный пакет входит тромболитическая терапия, включая необходимые лекарства, малоинвазивная хирургия сосудов, нейрохирургическая помощь, обезболивание, обеспечение лекарствами по нацперечню, консультация логопеда, терапевта, психолога, психотерапевта. НСЗУ также оплачивает вторичную профилактику инсульта, питание в стационаре и медицинскую реабилитацию.

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