Проведения массовых мероприятий и работа развлекательных заведений возможны при наличии полной вакцинации и отрицательного теста у работников и посетителей.

В Львове из-за роста уровня заболеваемости COVID-19 усилили карантин.

Как сообщает пресс-служба мэрии Львова, соответствующее решение сегодня приняла городская комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС.

По словам первого заместителя городского головы Львова Андрея Москаленко, по состоянию на сегодня уровень госпитализации в городских медицинских учреждениях составляет 31%, однако в течение последних недель наблюдается очень высокая динамика распространения COVID-19.

"Также сейчас высока динамика госпитализации среди детей... Маленькие пациенты лечатся в двух медицинских учреждениях – "Охматдет" (102 детей) и детская больница на ул. Орлика (96 пациентов). Сейчас на дистанционном обучении находится 86% учеников начальной школы. Также 9% воспитанников детских садов болеют или находятся на самоизоляции", - рассказал он.

По информации Москаленко, несмотря на эти показатели, городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла ряд решений.

В частности, увеличено количество койкомест в детской больнице на ул. Орлика. Раньше их было 100, а теперь коек будет 150.

Заведения общественного питания, непродовольственные рынки могут работать при условии полной вакцинации или отрицательного теста как у работников, так и у посетителей, а продовольственные рынки – при условии полной вакцинации или отрицательного теста среди сотрудников.

Читайте такжеВ Украине за сутки резко возросло количество больных и умерших от коронавирусаТакже запрещена работа детских развлекательных центров. Проведение массовых мероприятий и работа заведений развлекательной деятельности возможны при условии и полной вакцинации, и отрицательного теста.

За минувшие сутки во Львове подтверждено 1832 новых случая COVID-19.

Как сообщал УНИАН, с 26 января на Львовщине все учебные заведения, кроме дошкольных, перешли на дистанционную форму обучения, ведь медики все больше больных фиксируют среди детей.

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