Донором стал 40-летний мужчина, который попал в Ивано-Франковскую областную больницу с инсультом.

Несмотря на войну с РФ Украина продолжает свой путь к трансплантационной независимости.

Так, по сообщению Минздрава, 7 марта врачи Первого территориального медицинского объединения Львова пересадили две почки от посмертного донора и спасли две жизни: 19-летней девушки из Ивано-Франковска и 37-летней женщины из Тернополя. Обе имели почечную недостаточность.

Донором стал 40-летний мужчина, который попал в Ивано-Франковскую областную больницу с инсультом. Все попытки его спасти, к сожалению, оказались безрезультатными. После того, как врачи диагностировали у мужчины смерть мозга, его жена согласилась дать разрешение на трансплантацию для спасения других людей.

Всего с начала года отечественные специалисты выполнили уже 62 трансплантации.

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